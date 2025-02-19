ŞOK aktüel ürünler kataloğu 19 Şubat- 4 Mart: Yeni ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimli tam liste halinde yayınlandı. ŞOK kataloğunda çay makinesi, valiz çeşitleri, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi ev eşyaları da indirimli fiyatlarla satışta olacak. İndirimli ürünlerden yararlanmak isteyenler kataloğun tamamına ulaşmaya çalışıyor. İşte 19 Şubat- 4 Mart 2025 ŞOK aktüel ürünler kataloğu
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu belli oldu. 19 Şubat Çarşamba ŞOK indirimlerinde pek çok ürün yer aldı. Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL, Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL, Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL, İpli Manuel Doğrayıcı Rondo 159 TL, Dantel Desenli Tepsi 149 TL’den satışa çıkıyor. İşte ŞOK indirimli ürünler kataloğu tamamı
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19 ŞUBAT - 4 MART ŞOK YENİ AKTÜEL KATALOĞU
Süzgeçli Katlanır Kesim Matı 89,95 TL
Kanatlı Köşe Süzgeci 399 TL
Rotomac Manuel Mutfak Robotu 899 TL
İpli Manuel Doğrayıcı Rondo 159 TL
Dantel Desenli Tepsi 149 TL
Novvo Esnek Kesim Matı 39,95 TL
Alpina Beyaz Ankastre Set 6.999 TL
Arzum Teablend Çay Makinesi 1.299 TL
Mistost Izgara&Tost Makinesi 1.499 TL
Lusso El Blender Seti 1.799 TL
Cam Su Isıtıcı 549 TL
Patisserie Kapaklı Servis Tabağı 299 TL
Echo Çay Bardağı 6'lı 179 TL
4'lü Sufle Kabı Sırlı 42,95 TL
Borosilikat 6'lı Kulplu Çay Bardağı Seti 199 TL
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El Yapımı Güveç Orta 99,95 TL
Galaksi Desenli Kapaklı Kase 3'lü 159 TL
Çelik Termos 399 TL
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Paslanmaz Çelik Süzgeç 169 TL
3'lü Buzdolabı Organizeri 129 TL
Saklama Kabı 49,95 TL
Saklama Kabı 79,95 TL
Papatya Meyvelik 279 TL
Mantı Kalıbı Çeşitleri 69,95 TL
Vakumlu Cam Saklama Kabı 52,95 TL
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