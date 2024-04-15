ŞOK aktüel ürünler kataloğu: 17-23 Nisan ŞOK aktüel kataloğunda bu hafta bebek ürünlerinde fırsat indirimi
ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. ŞOK kataloğunda bu hafta bebek ve çocuklar için pek çok ürün bulunuyor. İndirimli ürünler arasında bebek bakım örtüsü, bebek bezi,boncuklu takı seti çeşitleri yer alıyor. Öte yandan mikrofonlu kulaklık, oyuncu klavyesi ve mikrofon kulaklık indirimli fiyatıyla raflardaki yerini alacak. İşte 17-23 Nisan 2024 ŞOK aktüel ürünler listesi
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ŞOK’ta bu hafta teknolojik ve bebek ürünleri fırsatları bulunuyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. 17 Nisan’dan 23 Nisan’a kadar sürecek olan ŞOK indirimli tam lise yayınlandı. İşte ŞOK aktüel ürünler tam liste
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ŞOK AKTÜEL ÜRÜNLER
BEBEK NEVRESİM SETİ: 199 TL
BEBEK YASTIK KILIFI 2’Lİ: 49,95 TL
BEBEK LASTİKLİ ÇARŞAF: 79.95 TL
MİNİ BUL TAK TOP: 99,95 TL
AHŞAP ÇATILI SARAY BEŞİK: 2.499 TL
AHŞAP MDF DUVAR KİTAPLIĞI 589 TL
OYUNCAKLI AHŞAP ANA KUCAĞI: 969 TL
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MİKROFONLU KULAKLIK: 649 TL
OYUNCU MOUSE PAD: 159 TL
MİKROFONLU KULAKLIK: 329 TL
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