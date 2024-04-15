ŞOK’ta bu hafta teknolojik ve bebek ürünleri fırsatları bulunuyor. İhtiyaçları doğrultusunda alışveriş yapmak isteyenler bu hafta ŞOK aktüel ürünler kataloğunda neler var sorusuna yanıt arıyor. 17 Nisan’dan 23 Nisan’a kadar sürecek olan ŞOK indirimli tam lise yayınlandı. İşte ŞOK aktüel ürünler tam liste