ŞOK aktüel ürünler 12 Mart 2025: Dyson V15 geldi! Bu hafta ŞOK aktüel kataloğunda neler var?
12 Mart 2025 ŞOK aktüel ürünler indirim kataloğu belli oldu. ŞOK aktüel ürünler arasında Dyson V15 Detect absolute dikey şarjlı süpürge 26.999 TL'den saç kurutma makinesi ise 13.999 TL'den satışta. İşte ŞOK indirimli ürünler kataloğunun tamamı
- 1
ŞOK aktüel ürünler kataloğu indirimleri açıklandı. Teknoloji ve ev gereçleri kategorisinde öne çıkan ürünlerden biri de Supersonic saç kurutma makinesi oldu. İşte 12 Mart ŞOK aktüel ürünler indirimleri
- 2
ŞOK 12 MART 2025 AKTÜEL ÜRÜNLER
Dyson Supersonic 1600 W İyonlu Saç Kurutma Makinesi Fuşya - 13.999 TL
Dyson V15 Detect Absolute Dikey Şarjlı Süpürge - 26.999 TL
Baymak Elegant Prime 12 12000 BTU Inverter Klima - 25.999 TL
- 3
Samsung Wind-Free Premium AR12BXFCMWK/SK 12000 Btu A++ Duvar Tipi Klima - 33.999 TL
Samsung RT47CG6636WW Çift Kapılı No Frost Buzdolabı - 23.499 TL
Hoover HWP 49AMBCR/1-S 9 Kg Çamaşır Makinesi - 17.099 TL
-
- 4
- 5
- 6
-
- 7
- 8
- 9
-
- 10
- 11
- 12