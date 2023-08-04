ŞOK 5-8 Ağustos 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!
ŞOK market, 5-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında sınırlı sayıda indirimli ürünleri satışa sunmaya hazırlanıyor. 5 Ağustos 2023 ŞOK aktüel kataloğunda düdüklü tencere, cam matara, ışıklı paten, termos gibi ürünler ön plana çıkıyor. İndirim takipçileri için Bu haftaki ŞOK Cumartesi fırsatları indirimli ürünler fiyat listesini haberimizde derledik. İşte, ŞOK 5-8 Ağustos 2023 kataloğu...
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ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta cumartesi günü müşterileriyle buluşacak ŞOK aktüel indirimli ürün kampanyaları merak ediliyor. İşte, 5-8 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yer alan ürünler...
ŞOK 5-8 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU
Ametist Matik Düdüklü Tencere 899 TL
Thermostell Termos 299 TL
Cam Matara Çeşitleri 79,95 TL
Solar Bahçe Lambası 49,95 TL
Solar Led Işık 99,95 TL
Işıklı Paten Mavi/Pembe 399 TL
Üçlü Arabalar 99,95 TL
Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 179 TL
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Mi Line AF4LE01 4 L Airfryer Siyah/Beyaz 1799 TL
Vestel Retro Bordo Filtre Kahve Makinesi 1299 TL
Midea Airfryer MF-TN35A2 3,5 L Fritöz 2099 TL
Neutron Smart Air Fryer Pro 7,3 L Fritöz 2699 TL
NEUTRON Şarjlı Taşınabilir Ağız Duşu DC22 949 TL