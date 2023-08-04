Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem ŞOK 5-8 Ağustos 2023 aktüel ürünler kataloğu: Bu hafta Cumartesi ŞOK katalog indirimli ürünleri neler?

        ŞOK 5-8 Ağustos 2023 aktüel kataloğu indirimli ürünler listesi yayında!

        ŞOK market, 5-8 Ağustos 2023 tarihleri arasında sınırlı sayıda indirimli ürünleri satışa sunmaya hazırlanıyor. 5 Ağustos 2023 ŞOK aktüel kataloğunda düdüklü tencere, cam matara, ışıklı paten, termos gibi ürünler ön plana çıkıyor. İndirim takipçileri için Bu haftaki ŞOK Cumartesi fırsatları indirimli ürünler fiyat listesini haberimizde derledik. İşte, ŞOK 5-8 Ağustos 2023 kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.08.2023 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          ŞOK aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Bu hafta cumartesi günü müşterileriyle buluşacak ŞOK aktüel indirimli ürün kampanyaları merak ediliyor. İşte, 5-8 Ağustos 2023 ŞOK kataloğunda yer alan ürünler...

          ŞOK 5-8 AĞUSTOS 2023 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

          Ametist Matik Düdüklü Tencere 899 TL

          Thermostell Termos 299 TL

          Cam Matara Çeşitleri 79,95 TL

          Solar Bahçe Lambası 49,95 TL

          Solar Led Işık 99,95 TL

          Işıklı Paten Mavi/Pembe 399 TL

          Üçlü Arabalar 99,95 TL

          Barbie Büyüleyici Parti Bebekleri 179 TL

        • 2

          Mi Line AF4LE01 4 L Airfryer Siyah/Beyaz 1799 TL

          Vestel Retro Bordo Filtre Kahve Makinesi 1299 TL

          Midea Airfryer MF-TN35A2 3,5 L Fritöz 2099 TL

          Neutron Smart Air Fryer Pro 7,3 L Fritöz 2699 TL

          NEUTRON Şarjlı Taşınabilir Ağız Duşu DC22 949 TL

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Konut dışı satış farkı açıyor
        Konut dışı satış farkı açıyor
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Tesla'nın ezeli rakibinden gövde gösterisi
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Susuzluk şikayetiyle içtiği aşırı su sonu oldu
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Orta sahaya 3 isim gündemde!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Sosyal medyadan izinsiz jet ski kiralayan 2 Rus'a sınır dışı!
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        Nijer'de darbe destekçileri yeniden sokakta
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        TSK'da bir ilk yaşandı! İşte ilk kadın amiralimiz!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        9 yaşındaki çocuğu yorgun mermiyle vurmuştu! İşte tetiği çeken bekçinin ifadesi!
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        "Yıldızlar kulübü olduk"
        Ev üstüne ev yaptılar!
        Ev üstüne ev yaptılar!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        İşte UEFA ülke puanı sıralaması!
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Barbie hayatı sorguluyor...
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        Sahile vuran varilden rapçinin cesedi çıktı
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Linç etmeyin, Sakine'yi tanımıyorum"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        "Şenol Güneş varsa panik yok"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        Trump suçlamaları reddetti: "Bugün ABD için çok hazin bir gün"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        "Fiyatları düşürmek için tek çözüm arsa payının düşmesi"
        'Çok ayıp, söylemem'
        'Çok ayıp, söylemem'
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Ocakta maaş zammı nasıl hesaplanacak?
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Eyüpspor, Dimitri Payet'i istiyor!
        Habertürk Anasayfa