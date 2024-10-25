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        Haberler Bilgi Alışveriş ŞOK 23-29 Ekim aktüel kataloğu: ŞOK'a koşu bandı, eliptik bisiklet geliyor! ŞOK güncel aktüel

        ŞOK 23-29 Ekim aktüel kataloğu: ŞOK'a koşu bandı, eliptik bisiklet geliyor!

        ŞOK 23-29 Ekim aktüel kataloğunda sporseverler için birçok ürüne yer verdi. Bu hafta bisiklet eliptik, koşu bandı, manyetik dikey bisiklet gibi birçok spor aleti satışa çıktı. Öte yandan, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, mobilya gibi farklı ürünler de bulunuyor. İşte, ŞOK 23-29 aktüel kataloğu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.10.2024 - 11:50 Güncelleme: 25.10.2024 - 11:51
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        • 1

          ŞOK 23-29 Ekim aktüel kataloğunu yayınladı. Spor yapmak isteyenler için bu hafta; eliptik bisiklet, koşu bandı, manyetik dikey bisiklet gibi birçok spor aleti geliyor. Öte yandan, genç yatak odası takımı, mutfak aletleri gibi göze çarpan başka ürünler de yer alıyor. İşte, ŞOK 23-29 aktüel kataloğu...

        • 2

          ŞOK 23-29 EKİM AKTÜEL KATALOĞU

          Masaj Tabancası 749 TL

          Egzersiz Minderi 299 TL

          Egzersiz Minderi 129 TL

          Pilates Egzersiz Seti 129 TL

          Ayarlanabilir El Yayı 99,95 TL

          Pilates Çemberi 179 TL

          Esneme ve Strecth Bandı 129 TL

          Katlanabilir Egzersiz Minderi 249 TL

          Neopren Dambıl 2’li 249 TL

          El/Ayak Bilek Ağırlığı 2’li 179 TL

          Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL

          Kadın Ev Botu 249 TL

          Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL

          Daima 50 Den Külotlu Çorap 89,95 TL

        • 3

          Still Genç Odası 5’li Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola Başlık+Şifonyer+Kitaplık) 15.499 TL

          Still Genç Odası 3lü Takım (Çalişma Masası+Gardırop+Karyola-Başlık) 11.699 TL

          Arda Çalışma Masası 2.999 TL

          Still Kitaplık 1.699 TL

          Arda Genç Odası 5’li Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola Başlık+Şifonyer+Kitaplık) 19.999 TL

          Arda Genç Odası Takımı 3’lü Set (Gardırop, Çalışma Masası, Karyola-Başlık) 14.499 TL

        • 4

          Fox Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı 12.890 TL

          Fox Fitness Orbitrac 300 Bisiklet Eliptik 5.290 TL

          Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu /Yürüyüş Bandı 10.890 TL

          Slazenger Walk On Koşu Bandı 8.790 TL

          Fox Fitness X2 Air Bike 6.890 TL

          Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.890 TL

          Fox Fitness R50 Kürek 4.890 TL

          Fox Fitness F70 Mini Bike 1.290 TL

        • 5

          ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?

          Sahan Çift Kulplu Döküm 549 TL

          Cingöz Tava 299 TL

          Cem Döküm Twins (İki Bölmeli Tava) 599 TL

          Nirvana Sos Tavası 169 TL

          Domino Karnıyarık Tencere 349 TL

          Ragnar 2'li Tava Set 299 TL

          6'lı Baharatlık Döner Tablalı 399 TL

          Yeşil Cam Sunum Tabağı 149 TL

          Emaye Kek Kalıbı 299 TL

          Çift Fonksiyonlu Sprey Yağlık 99,95 TL

          Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL

          Kare Saklama Kabı 1200 ml 59,95 TL

          Kelepçeli Pasta Kek Kalıbı 199 TL

        • 6

          Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL

          Altus ALSM 783 M 550 W 4 Bıçaklı Doğrayıcı Mor 1.299 TL

          Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.999 TL

          Mika W2500 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.399 TL

          Altus AL43 FHD 6023 Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı LED TV 8.999 TL

          Altus Al 808 Sm Banyo Tartısı 349 TL

          Altus AL 81 YB Kurutma Makinesi 9.999 TL

          Altus AL 5803 ML 800 Devir 5 Kg Beyaz Çamaşır Makinesi 8.999 TL

          Hoover HF 3E9L0X2-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi 11.299 TL

          Hoover Hle C10dg-17 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.999 TL

          Hoover HWP 49AMBCR/1-S 9 Kg Çamaşır Makinesi 16.499 TL

        • 7

          New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Gri 5.599 Tl

          New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Yeşil 4.899 Tl

          New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Kırmızı 5.199 Tl

          New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Koyu Yeşil 5.199 Tl

          New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Mavi 4.399 Tl

          New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Pembe 4.399 Tl

        • 8
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