ŞOK 23-29 Ekim aktüel kataloğunu yayınladı. Spor yapmak isteyenler için bu hafta; eliptik bisiklet, koşu bandı, manyetik dikey bisiklet gibi birçok spor aleti geliyor. Öte yandan, genç yatak odası takımı, mutfak aletleri gibi göze çarpan başka ürünler de yer alıyor. İşte, ŞOK 23-29 aktüel kataloğu...