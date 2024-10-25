ŞOK 23-29 Ekim aktüel kataloğu: ŞOK'a koşu bandı, eliptik bisiklet geliyor!
ŞOK 23-29 Ekim aktüel kataloğunda sporseverler için birçok ürüne yer verdi. Bu hafta bisiklet eliptik, koşu bandı, manyetik dikey bisiklet gibi birçok spor aleti satışa çıktı. Öte yandan, küçük ev aletleri, mutfak eşyaları, mobilya gibi farklı ürünler de bulunuyor. İşte, ŞOK 23-29 aktüel kataloğu...
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ŞOK 23-29 Ekim aktüel kataloğunu yayınladı. Spor yapmak isteyenler için bu hafta; eliptik bisiklet, koşu bandı, manyetik dikey bisiklet gibi birçok spor aleti geliyor. Öte yandan, genç yatak odası takımı, mutfak aletleri gibi göze çarpan başka ürünler de yer alıyor. İşte, ŞOK 23-29 aktüel kataloğu...
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ŞOK 23-29 EKİM AKTÜEL KATALOĞU
Masaj Tabancası 749 TL
Egzersiz Minderi 299 TL
Egzersiz Minderi 129 TL
Pilates Egzersiz Seti 129 TL
Ayarlanabilir El Yayı 99,95 TL
Pilates Çemberi 179 TL
Esneme ve Strecth Bandı 129 TL
Katlanabilir Egzersiz Minderi 249 TL
Neopren Dambıl 2’li 249 TL
El/Ayak Bilek Ağırlığı 2’li 179 TL
Kadın Düğmeli Pijama Takımı 299 TL
Kadın Ev Botu 249 TL
Pamuklu Çift Kişilik Battaniye 299 TL
Daima 50 Den Külotlu Çorap 89,95 TL
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Still Genç Odası 5’li Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola Başlık+Şifonyer+Kitaplık) 15.499 TL
Still Genç Odası 3lü Takım (Çalişma Masası+Gardırop+Karyola-Başlık) 11.699 TL
Arda Çalışma Masası 2.999 TL
Still Kitaplık 1.699 TL
Arda Genç Odası 5’li Takım (Çalışma Masası+Gardırop+Karyola Başlık+Şifonyer+Kitaplık) 19.999 TL
Arda Genç Odası Takımı 3’lü Set (Gardırop, Çalışma Masası, Karyola-Başlık) 14.499 TL
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Fox Fitness Target 90S Masajlı Koşu Bandı 12.890 TL
Fox Fitness Orbitrac 300 Bisiklet Eliptik 5.290 TL
Run On Uzaktan Kumandalı Full Katlanır Koşu /Yürüyüş Bandı 10.890 TL
Slazenger Walk On Koşu Bandı 8.790 TL
Fox Fitness X2 Air Bike 6.890 TL
Slazenger S120 Manyetik Dikey Bisiklet 5.890 TL
Fox Fitness R50 Kürek 4.890 TL
Fox Fitness F70 Mini Bike 1.290 TL
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ŞOK'TA BU HAFTA NELER VAR?
Sahan Çift Kulplu Döküm 549 TL
Cingöz Tava 299 TL
Cem Döküm Twins (İki Bölmeli Tava) 599 TL
Nirvana Sos Tavası 169 TL
Domino Karnıyarık Tencere 349 TL
Ragnar 2'li Tava Set 299 TL
6'lı Baharatlık Döner Tablalı 399 TL
Yeşil Cam Sunum Tabağı 149 TL
Emaye Kek Kalıbı 299 TL
Çift Fonksiyonlu Sprey Yağlık 99,95 TL
Vakumlu Kilitli Saklama Kabı 89,95 TL
Kare Saklama Kabı 1200 ml 59,95 TL
Kelepçeli Pasta Kek Kalıbı 199 TL
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Altus AL 2213 G 1800 W Tost Makinesi 1.599 TL
Altus ALSM 783 M 550 W 4 Bıçaklı Doğrayıcı Mor 1.299 TL
Mika A2000 2000 W Kule Tipi Isıtıcı 1.999 TL
Mika W2500 2300 W Duvar Tipi Isıtıcı 1.399 TL
Altus AL43 FHD 6023 Full HD 43" 109 Ekran Uydu Alıcılı LED TV 8.999 TL
Altus Al 808 Sm Banyo Tartısı 349 TL
Altus AL 81 YB Kurutma Makinesi 9.999 TL
Altus AL 5803 ML 800 Devir 5 Kg Beyaz Çamaşır Makinesi 8.999 TL
Hoover HF 3E9L0X2-17 5 Programlı Bulaşık Makinesi 11.299 TL
Hoover Hle C10dg-17 10 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.999 TL
Hoover HWP 49AMBCR/1-S 9 Kg Çamaşır Makinesi 16.499 TL
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New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Gri 5.599 Tl
New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Yeşil 4.899 Tl
New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Kırmızı 5.199 Tl
New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Koyu Yeşil 5.199 Tl
New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Mavi 4.399 Tl
New Balance 530 Lıfestyle Ayakkabı Pembe 4.399 Tl
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