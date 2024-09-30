ŞOK, 2-8 Ekim aktüel kataloğunu yayınladı. Bu hafta evcil hayvanlar için mama çeşitleri ve diğer bakım malzemeleri geliyor. Ekim ayından itibaren mama-su kabı, kedi tuvaleti, tüy toplayıcı, yatak, oyuncak, koruma kılıfı gibi evcil hayvan sahiplerinin işine yarayacak birçok ürün satışa çıkacak. İşte, ŞOK, 2-8 Ekim aktüel kataloğu...