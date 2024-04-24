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        ‘Soirée’ 5 Mayıs'ta DasDas'ta

        İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında dans, akrobasi ve komedinin iç içe geçtiği bol ödüllü 'Soirée' oyunu 5 Mayıs'ta DasDas'ta ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2024 - 11:16 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:16
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        'Soirée' 5 Mayıs'ta DasDas'ta
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        Edinburgh Fringe Festival’inde Uluslararası Eleştirmenler Ödülü’nü, Scotland on Sunday’in En İyi Dans Prodüksiyonu Ödülü’nü ve The Independent’ın Tiyatro Özel Ödülü’nü kazanan ‘Soirée’, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında 5 Mayıs’ta DasDas’ta ilk kez İstanbullu sanatseverlerle buluşacak.

        Jean Paul Sartre’ın ‘No Exit’ adlı oyunundan ilham alınmış, dans, akrobasi ve komedinin iç içe geçtiği, kışkırtıcı bir gösteri olan ‘Soirée’, 30. yıl dönümünde yeniden hayata geçiyor. ‘Soirée’de üç insan, iki sosyetik ve bir kertenkele görünümlü baştan çıkarıcı, bir banliyö odasında bir araya gelirken bu oda cehennemin ta kendisi oluyor, git gide ilişkiler kuruldukça ve bozuldukça, üçlü sonsuza kadar saplantılarıyla ve birbirleriyle beraber kapana kısıldıklarını fark ediyorlar.

        Macaristan’ın en önemli dansçılarından ve aynı zamanda topluluğun kurucularından olan Yvette Bozsik DasDas’a özel dansçılar arasında yer alırken diğer karakterler Tamás Vati ve Samantha Kettle’de hayat bulacak.

        Tiyatroyu daha geniş kitlelere ulaştırıp Türkiye’deki tiyatro üretimine katkı sağlamayı, yıl içerisinde prömiyerini gerçekleştireceği yerli yapımları ve birçok başarılı uluslararası tiyatro, dans performans gösterilerini Türkiye’de sanatseverlerle buluşturan DasDas, İO Uluslararası Tiyatro Festivali kapsamında yeni sezonda da uluslararası projelere ev sahipliği yapmaya devam edecek.

        Soirée

        Dansçılar: Yvette Bozsik, Samantha Kettle, Tamás Vati

        Müzik: Philippe Heritier

        Sahne: Tamás Vati

        Kostüm: Rita Velich

        Işık: József Pető

        Koreograf: Yvette Bozsik

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        #Soirée
        #dasdas
        #İO Uluslararası Tiyatro Festivali
        #tiyatro
        #dans
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