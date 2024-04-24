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        Haberler Gündem 3. Sayfa Afyonkarahisar 'yol verme' kavgası sırasında kaldırımda yürüyen anne çocuk vuruldu

        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!

        Afyonkarahisar'da, trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada, tabancayla vurulan 25 yaşındaki O.E. ile annesiyle yürüyüş yaparken yerden seken kurşunun isabet ettiği 4 yaşındaki kız çocuğu A.G.B. yaralandı. O.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:27 Güncelleme: 24.04.2024 - 11:47
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        'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
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        Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde, dün saat 20.00 sıralarında, plakaları öğrenilemeyen 3 aracın sürücüleri M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27), yol verme meselesi yüzünden kavga etti.

        TARAFLAR BİR DAHA KARŞILAŞTI

        DHA'da yer alan habere göre kavganın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı.

        ANNESİYLE YÜRÜRKEN VURULDU

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        M.Ö. yanındaki tabancayla O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden vurdu. Bu sırada yenden seken kurşun, annesiyle yürüyüş yapan kız çocuğu A.G.B.’nin (4) de kasığına isabet etti.

        YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

        Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.E., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, A.G.B. de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

        Kavga sırasında darp edilen M.Ö. ise İhsaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarafların Yunus Emre Mahallesi'ndeki tartışma ve kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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        #Yol verme kavgası
        #Son dakika haberler
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