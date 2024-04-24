'Yol verme' kavgasında tetiği bastılar! Annesiyle yürüyen çocuk vuruldu!
Afyonkarahisar'da, trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada, tabancayla vurulan 25 yaşındaki O.E. ile annesiyle yürüyüş yaparken yerden seken kurşunun isabet ettiği 4 yaşındaki kız çocuğu A.G.B. yaralandı. O.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi
Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde, dün saat 20.00 sıralarında, plakaları öğrenilemeyen 3 aracın sürücüleri M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27), yol verme meselesi yüzünden kavga etti.
TARAFLAR BİR DAHA KARŞILAŞTI
DHA'da yer alan habere göre kavganın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı.
ANNESİYLE YÜRÜRKEN VURULDU
M.Ö. yanındaki tabancayla O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden vurdu. Bu sırada yenden seken kurşun, annesiyle yürüyüş yapan kız çocuğu A.G.B.’nin (4) de kasığına isabet etti.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.E., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, A.G.B. de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Kavga sırasında darp edilen M.Ö. ise İhsaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarafların Yunus Emre Mahallesi'ndeki tartışma ve kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.