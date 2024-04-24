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        Haberler Gündem 3. Sayfa Betül Kurt yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı - Son haberler

        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!

        Sakarya'da, yaylada bir evin önünde cansız bedeni bulunan 27 yaşındaki Betül Kurt'un ölümüyle ilgili yürütülen çalışmada, genç kızın yaylaya birlikte çıktığı 3 arkadaşı gözaltına alındı. 1'i kadın, 3 şüpheli adliyeye sevk edildi. Kurt'un arkadaşlarından M.D. (42) ve Y.K. (48) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 31 yaşındaki Dilber Batıbay tutuklanıp cezaevine gönderildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 10:59 Güncelleme: 24.04.2024 - 12:52
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        Betül yaylada ölü bulunmuştu... Kız arkadaş tutuklandı!
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        Sakarya'da olay, geçen pazar günü Sapanca ilçesi Soğucak Yaylası'nda meydana geldi. Yaylaya kaldirik otu toplamak için giden Erhan Sofuoğlu (48), yayladaki bir evin önünde bir kadının hareketsiz yattığını görüp ihbarda bulundu.

        HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'da yer alan habere göre olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin incelemesinde kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

        KESİCİ VE DELİCİ ALET İZİNE RASTLANMADI

        Jandarmanın kimlik kontrolünde ise kadının Betül Kurt olduğu tespit edildi. Yapılan incelemede Kurt’un cansız bedeninde kesici ya da delici alet izine rastlanmadı.

        GÖZYAŞLARIYLA TOPRAĞA VERİLDİ

        Genç kızın cansız bedeni Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne sevk edildi. Burada yapılan incelemelerde de Betül Kurt'un ölümüne ilişkin açık bir sonuca ulaşılamazken, alınan numuneler İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığı’na gönderildi. Betül Kurt’un cenazesi, dün Sakarya’nın Serdivan ilçesinde toprağa verildi.

        JANDARMA YANINDAKİLERİ TESPİT ETTİ

        Sapanca Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Betül Kurt'un yaylaya M.D. (42), Y.K. (48) ve Dilber Batıbay (31) isimli 3 arkadaşıyla birlikte gittiğini belirledi. Biri kadın 3 şüpheli dün gözaltına alındı. Şüpheliler, jandarmadaki sorguları sonrası adliyeye sevk edildi.

        "YANIMIZDAN AYRILIP GİTTİ" SAVUNMASI

        Şüphelilerin jandarmadaki ifadelerinde, yaylada hep birlikte uyuşturucu kullandıklarını, ardından aralarında çıkan tartışma sebebiyle Betül Kurt'un yanlarından ayrıldığını; ölüm olayıyla alakaları olmadığını ve arkadaşlarının öldüğünü sonradan duyduklarını söylediği öğrenildi. Betül Kurt ile gözaltına alınan 3 kişinin uyuşturucu kullanmak suçundan kayıtlarının olduğu öğrenildi.

        KADIN ARKADAŞI TUTUKLANDI

        Betül Kurt'un, soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 arkadaşından M.D. (42) ve Y.K. (48) adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Dilber Batıbay (31) tutuklandı.

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        #Betül Kurt
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