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Şanlıurfa'da olay, dün akşam saatlerinde Viranşehir'e bağlı Büyük Topça Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evlerinin yakınında bulunan ve tarla sulamak için kullanılan yapay gölet kenarında yürüyen Canpolat Baran (15), dengesini kaybederek su dolu çukura düştü.

YEĞENİNİ KURTARMAK İÇİN SUYA GİRDİ DHA'da yer alan habere göre olayı gören amcası İdris Baran ise yeğenini kurtarmak için suya atladı. Yüzme bilmedikleri öğrenilen amca- yeğen, su dolu çukurdan çıkamadı.

AMCA VE YEĞEN HAREKETSİZ BULUNDU Uzun süre amca ve yeğeninden haber alamayan yakınları, tarlalarına gittiklerinde Canpolat Baran ile İdris Baran’ı su dolu çukurda hareketsiz buldu.

HASTANEYE KALDIRILDILAR ANCAK KURTARILAMADILAR Yakınlarının ve mahalle sakinlerinin çabalarıyla sudan çıkarılan amca ve yeğeni, Viranşehir Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste müdahale edilen Canpolat Baran ve İdris Baran, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. SORUŞTURMA BAŞLATILDI Ölümleriyle yakınlarını yasa boğan amca- yeğenin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.