Adana'daki Merkez Otogar'da haşlanmış nohut satarak geçimini sağlayan 55 yaşındaki Osman Aslan, soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı tenekeden küçük odun sobasını yakarak ısınmaya çalışması ilginç görüntüler oluştur. Görenler şaşkınlıkla izledi.

Daha önce kendisini dolandırdığını iddia ettiği bir kişinin kimlik fotoğrafını kamyonetinin üzerine, 'Bu şahıs beni dolandırdı' yazısıyla pankart yapıp, kentte dolaşan ve haberlere konu olan Osman Aslan, şimdilerde haşlanmış nohut satarak geçimini sağladığı Merkez Otogar'da, soğuk kış günlerinde sırtına bağladığı sobayla dikkat çekiyor. Kansızlık hastalığı nedeniyle sürekli üşüdüğünü belirten Aslan, "Adana, Çukurova yanıyor diyorlardı. Bu soğuğu ispat etmek için bu yola başvurdum" dedi.