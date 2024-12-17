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        Haberler Bilgi Yaşam Soğuk baklava tarifi: Evde pratik ve kolay soğuk baklava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Soğuk baklava tarifi: Evde pratik ve kolay soğuk baklava nasıl yapılır, malzemeleri neler?

        Soğuk baklava, hafif tatlılar ve serinletici lezzetler arayan birçok kişi tarafından tercih edilir. geleneksel baklavanın ağır şerbetinden uzaklaşmak isteyenler için harika bir alternatiftir. Şerbetinin soğuk olması ve çıtır yufkalarının ferahlatıcı etkisi sıcak havalarda daha rahat bir tatlı deneyimi sunar. Daha az tatlı sevip fazla şekerli tatlardan hoşlanmayanlar da soğuk baklavanın daha dengeli lezzetini tercih edebilir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.12.2024 - 17:11 Güncelleme: 17.12.2024 - 17:11
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        Soğuk baklava tarifi
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        Ağızda kolayca dağılması ve kıvamının hafif olması nedeniyle tatlıya düşkün olmayan ancak ara sıra tatlı tüketmek isteyen kişiler de soğuk baklavayı severek tüketir. Ayrıca baklava sevenler için bu tatlı, geleneksel baklavanın farklı bir yorumudur ve farklı tatlar denemeyi seven insanlar için ideal bir seçenek oluşturur.

        Süt, şeker ve vanilyanın kaynatılıp soğutulması kadar basittir. Yufkaların üzerine tereyağı sürülerek ve aralarına ceviz veya fındık eklenerek kat kat dizilir. Bu işlem, fırında pişirilmeyi beklemek yerine daha kısa sürede tamamlanır. Soğuyan baklavanın üzerine soğuk şerbet gezdirilir ve buzdolabında dinlendirilmesiyle tatlı hazır hale gelir. Peki, soğuk baklava nasıl yapılır? İşte soğuk baklava yapımı!

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        SOĞUK BAKLAVA TARİFİ

        Soğuk baklava, özellikle yaz aylarında serinletici ve ferahlatıcı bir tatlı alternatifidir. Hazırlaması sıcak baklavaya göre daha kolaydır ve daha az vakit alır.

        Soğuk Baklava malzemeleri:

        • Yufka: 1 paket baklavalık yufka
        • Tereyağı: 200 gram (eritilmiş)
        • Ceviz veya Fındık: 2 su bardağı (ince kıyılmış)
        • Şerbet için:
        • 2 su bardağı su
        • 2 su bardağı şeker
        • 4 su bardağı süt
        • 1 paket vanilya
        • Pudra şekeri
        • Kakao (isteğe bağlı)

        Hazırlanışı:

        • Derin bir tencereye su ve şekeri alıp kaynatın.
        • Kaynamaya başladıktan sonra ocaktan alıp süt ve vanilyayı ekleyerek karıştırın.
        • Şerbet tamamen soğuyana kadar buzdolabında bekletin.
        • Fırın tepsisini yağlayın.
        • Yufkaları tek tek açıp üzerine erimiş tereyağı sürün.
        • İkinci yufkayı üzerine yerleştirip aynı işlemi tekrarlayın.
        • Üçüncü yufkaya geldiğinizde üzerine ceviz veya fındık serpiştirin.
        • Bu işlemi tepsi dolana kadar tekrarlayın.
        • En üstteki yufkayı da tereyağı ile yağlayın.
        • Keskin bir bıçak yardımıyla baklavaları dikdörtgen veya eşkenar dörtgen şeklinde kesin.
        • Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzeri kızarana kadar pişirin. Fırından çıkarıp ılınmaya bırakın.
        • Ilınan baklavanın üzerine soğuk şerbeti gezdirin.
        • Şerbet tamamen çekilene kadar bekletin.
        • Buzdolabında en az 2 saat dinlendirin.

        Servis yapmadan önce üzerini pudra şekeri ve isteğe bağlı olarak kakao ile süsleyin. Yufkaları açarken çok ince açmaya çalışmayın, yırtılmalar olabilir. Şerbeti çok sıcak dökerseniz baklavalar dağılabilir. Baklavaları buzdolabında beklettikçe daha lezzetli olur. Fındık yerine ceviz veya badem de kullanabilirsiniz.

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        Dilerseniz şerbete limon suyu veya portakal suyu ekleyerek farklı bir aroma katabilirsiniz. Eğer vaktiniz yoksa hazır baklava yufkası kullanabilirsiniz. Soğuk baklavanızı dondurma ile birlikte de servis edebilirsiniz. Artan baklavaları buzdolabında hava geçirmez bir kapta muhafaza edebilirsiniz.

        SOĞUK BAKLAVA YAPILIŞI PÜF NOKTALAR

        Soğuk baklava geleneksel baklavanın daha hafif ve serinletici bir versiyonudur. Yapılışı için öncelikle baklava yufkaları fırında hafifçe kızarana kadar pişirilir. Ardından şerbetin sıcak olmaması gerektiği gibi, şerbetin hazırlanması da önemlidir. Şeker, su ve birkaç damla limon suyu kaynatıldıktan sonra soğumaya bırakılır. Yufkaların arasına dökülecek ceviz, fındık veya fıstık gibi malzemeler önceden öğütülür.

        Soğuk baklava hazırlanırken baklava dilimlerinin arasına bu malzemeler serpiştirilir. Şerbet, baklavanın sıcaklığına dikkat edilerek serpilir, çünkü sıcak baklavaya soğuk şerbet dökmek, yufkaların gevrekliğini kaybetmesine yol açar. Şerbetin yavaşça yufkalara nüfuz etmesi için bir süre bekletilir. Bu püf noktasına dikkat etmek, soğuk baklavanın hem çıtır hem de lezzetli olmasını sağlar.

        Soğuk baklava, sıcak baklavanın daha pratik ve serinletici bir alternatifi olarak öne çıkan yaz aylarında tercih edilen bir tatlıdır. Fırında pişirilmek yerine, ıslatma yöntemiyle hazırlanır. Kat kat yufkaların arasına tereyağı ve ceviz veya fındık gibi kuruyemişler yerleştirilerek hazırlanan bu tatlı daha sonra soğuk bir şerbetle ıslatılır.

        Şerbetin içinde süt, şeker ve vanilya bulunur. Bu sayede hem tatlı hem de sütlü bir lezzet bir arada sunulur. Soğuk baklavanın en büyük avantajı, sıcak fırın başında beklenmeden kolayca hazırlanabilmesidir. Ayrıca sıcak baklavaya göre daha hafif ve ferahlatıcı bir yapıya sahiptir.

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