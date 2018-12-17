Havayı nemlendirin

Soğuk hava, sıcak havadan daha az nem tutar. Kuru burun delikleri virüslere daha yatkındır ve eğer kişi zaten hastaysa, kuru hava boğaz ağrısını kötüleştirebilir. Hava nemlendirici bir ürün kullanılabilir. Eğer yoksa özellikle ısı kaynağının yakınına, derin olmayan bir kâse su da bırakılabilir. Su buharlaştıkça, odayı yavaş yavaş nemlendirecektir.