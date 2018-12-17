18 ARALIK 2018 ÜYE GİRİŞİ HESABIM
Bol su için
İster limonlu çay veya sıcak su ister çorba olsun, sıcak sıvılar tüketmek, sıvı kaybını önler ve tıkanıklığı hafifletir. Sıvı kaybına neden olabilen tuzlu yiyecekler, kahve ve şekerli içeceklerden kaçınılmalı.
Tuzlu su ile gargara yapın
Bir bardak sıcak suya yaklaşık 1 çay kaşığı tuz karıştırıp tuzlu su gargarası yapılmalı. Tuzlu su boğaz ağrısını ve şişkinliğini azaltmaya yardımcı olabilir.
Havayı nemlendirin
Soğuk hava, sıcak havadan daha az nem tutar. Kuru burun delikleri virüslere daha yatkındır ve eğer kişi zaten hastaysa, kuru hava boğaz ağrısını kötüleştirebilir. Hava nemlendirici bir ürün kullanılabilir. Eğer yoksa özellikle ısı kaynağının yakınına, derin olmayan bir kâse su da bırakılabilir. Su buharlaştıkça, odayı yavaş yavaş nemlendirecektir.
Dinlenin
Dinlenmek, vücudun bağışıklık sisteminin gücünü yeniden toplama zamanıdır. Bunu yapmanın en iyi yolu da dinlenme ve uykudur. Geceleri 8 ila 10 saat arasında uyunduğundan emin olunmalı. Bu aynı zamanda, iki ila üç gün boyunca yorucu egzersizlere mola vermek için mükemmel bir şanstır.
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