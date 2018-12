C vitamini: Soğuk algınlığının ilk belirtisinde, birçok kişi C vitaminine yönelir. Ancak C vitamininin, soğuk algınlığı virüsü üzerinde bir etkisi olduğuna dair çok az kanıt var. Bazı araştırmalar düzenli C vitamini alımının soğuk algınlığı belirtilerinin süresini azaltmaya yardımcı olabileceğini ileri sürse de soğuk algınlığı belirtileri görüldükten sonra alındığında herhangi bir etki yaratmaz.