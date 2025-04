İstanbul'da olay, 6 Şubat 2025 tarihinde saat 20.30 sıralarında Beylikdüzü'nde özel bir hastanede yaşandı. İddiaya göre, Yaşar ve Satı Keleş çiftinin oğulları Şükrü Keleş (22) soğuk algınlığı nedeni ile özel bir hastaneye başvurdu.

"YOĞUN BAKIM UZMANIMIZ İZİNDE, DEDİLER"

Oğlu yoğun bakıma alındıktan sonra saat 02.00 sıralarında durumu ile ilgili doktorların bilgi verdiğini belirten anne Satı Keleş, "Doktorlar, 'İdrarını yaptı, vücut işlevlerini görüyor, belki düzelebilir' dediler. Sabah saat 08.00 gibi de başhekim, doktorlar bizi odaya çağırdılar, 'Uyanınca nöbet geçiriyor, geri uyutuyoruz, nedenini bilmiyoruz' dediler. Ben de gerekirse siz nedenini bulamazsanız başka bir yere sevk edelim, dedik. 'Sevke gerek yok, bizim göğüs hastalıkları uzmanımız bakıyor dediler. Anestezi uzmanımız bakıyor, yoğun bakım uzmanımız izinde' dediler.

'Beyin için emar röntgen çektik, nöroloji uzmanımız izinde ama biz uzmanımıza gönderdik, baktık beyinde bir şey yok' dediler. Ben de o an yoğun bakım uzmanı yok deyince biz araştırma hastanesine sevk edelim dedik. Sevkte 112'ye 'acil' yazmamışlar. 'Biz tedavisine devam ediyoruz' dediler. Hasta yakını isteği üzerine diye yazdıkları için 112 de bayağı bir süre gelmedi. Onlar da hiçbir işlem yapmadı. Biz 6 saat ambulans bekledik. En sonunda hep geçiştiriyorsunuz 6 saatte bir ambulans gelmez mi diye kavga ettik, tartıştık. Ondan sonra 15 dakika içerisinde ambulans geldi ama akşam saat 17.00 olmuştu" dedi.

"8 GÜN SONRA BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ"

Oğlunun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildiğini belirten Keleş, "Cerrahpaşa'da da doktorlar, 'Son anda getirmişsiniz, durumu iyi değil, bakacağız' dediler. Cerrahpaşa'da 8 gün kaldı, 'Beyin ölümü gerçekleşti' dediler. Son 2 gün kalbi attığı için yine de bekledik ama cumartesi akşamı kaybettik. Zaten ilk sorun orada. En önemli şey ilk müdahale, o ilk müdahaleyi, o iğneyi yapması gerekiyormuş.

"ADRENALİN İĞNESİ YAPMASI GEREKİYORMUŞ"

Adrenalin iğnesi hemşirenin, doktorun cebinde bulunması gerekiyormuş ama hemşireyi çağırdım bize serumu çıkarttırmadığı gibi iğne de yapmadı, tekrar gitti. Doktorla birlikte geldiler, doktorla birlikte baktılar. İkisi birden tekrar yanımdan ayrıldılar. Yine yapmadılar. Ben iğne yapıldığını bilmiyordum ama onların bilmesi gerekiyor. İki kere geldiler ama o iğneyi yapmadılar. Aradan 15 dakika geçti, ilk 5 dakikada yapsalardı böyle olmayacaktı" diye konuştu.

"SARI SERUM OLMADIĞINI BAŞKA BİR DOKTORA DA ONAYLATTIK"

Hemşire ile doktordan şikayetçi olduğunu belirten anne Satı Keleş, "Söylememize, çağırmamıza rağmen erken müdahale etmediler maalesef. 'Bizim de uzmanlarımız var, biz tedaviye devam ediyoruz' dediler. O yüzden sevk gecikti. 112'ye 'acil' yazmadıkları için 6 saat ambulans bekledik. En sonunda kavga ettik, tartıştık, ondan sonra 15 dakika içinde ambulans geldi. Kendi ambulanslarıyla götürdük. Sarı serum değildi, beyaz serumdu. Avukatımız tarafından sarı serum olmadığına dair başka bir doktorlarla da onaylattık.

"ŞÜPHELİ ÖLÜM DİYE RAPOR EDİLDİ"

Sarı serum değildi, ilacın fotoğrafı, bilgisi vardı. Serumun resmini çekmiştim. Otopsi yapıldı, 'şüpheli ölüm, adli vaka' diye geçiyor. Sonuç bekliyoruz. Tekirdağ Marmara Ereğlisi'ne defnettik. Hastaneden şikayetçiyiz, mahkemeye verdik. Hemşirenin de, doktorun da başhekimin de cezasını almasını istiyoruz. Bu işte ihmal var. İlk müdahaleyi yapmadılar. Oğlumu kaybettim" ifadelerini kullandı.

"SERUM ALERJİ YAPTIĞINDAN ADRENALİN İĞNESİNİN YAPILMASI GEREKİYORMUŞ"

Haklarını sonuna kadar arayacaklarını ifade eden baba Yaşar Keleş, "Oğlumuz yoğun bakımdayken, biz avukatımız aracılığıyla şikayetimizi bulunduk. Gereken işlemler yapılacak. Hem hastaneden hem doktorlardan, hemşireler hakkında gerekli işlemler yapılacak. Yapılan ilk müdahalenin yanlış olduğunu, yaklaşık 15 dakika sürdüğünü biraz önce eşim de söyledi, 3 sefer başına geliyorlar ama yine yapmıyorlar. Bu adrenalin iğnesinin 3 dakika veya 5 dakika içinde yapılması gerektiğini araştırmalarımızla öğrendik.

"BAŞKASININ CANI YANMASIN"

Bizim canımız yandı, başkasının canı yanmasın. Ben sonuna kadar hukuki mücadelemi vermeye devam edeceğim. Oğlumuzun otopsi yapıldıktan sonra sonuçlarını bekliyoruz. Avukatımız ilgileniyor, gereken işlemleri yapacağız. Her zaman da davanın arkasındayım. Sonuna kadar da devam edeceğim. Şüpheli ölüm çünkü serum alerji yaptığında 3 dakika içinde adrenalin denilen o iğnenin yapılması gerekiyormuş. Onun yapılmadığını zaten eşim de söyledi. O anda o iğne yapılmış olsaydı, müdahale edilseydi çocuğum şu an yaşayacaktı" şeklinde konuştu.

"DOKTORUN YABANCI OLDUĞUNU ÖĞRENDİK"

Davacı olduklarını belirten baba Yaşar Keleş, "Gerekli soruşturmalara başlandı. Hastaneden kamera görüntüleri alındığı söylendi. Şu an avukatımız da takip ediyor ve e-nabızdan doktorun yabancı olduğunu öğrendik. Yanlış hatırlamıyorsam Özbek bir doktor olduğunu tespit ettik. Canlar bu kadar ucuz olmamalı. Özellikle özel hastanelerde yapılan işlemlerin ticaret olduğunu düşünüyorum. Herkesin dikkat etmesini istiyorum. Bir can yandı bir can daha yanmasın. Sarı serum kesinlikle değil beyaz zaten, resmi de var. Başka bir doktor, sarı serum olmadığını onayladı" ifadelerini kullandı.

"TAMAMEN İHMAL OLDUĞUNA İNANIYORUM"

Baba Yaşar Keleş, "Hastanede kendisini başhekim olarak tanıtan bir doktor 08.30 gibi görüştüğümüzde; bir doktorun göğüs hastalıkları uzmanı, bir doktorun da anestezi uzmanı olduğunu belirtti. Yoğun bakım uzmanının izinli olduğunu söyledi. Bize yoğun bakımdan sordum, göğüs hastalıkları uzmanını tanıttı. Yalnız benim dikkatimi çeken şu; yoğun bakımdan sorumlu doktor, biz sevke gittiğimizde aşağıda göğüs hastalıklarına bakıyordu. Şunu merak ediyorum. Yoğun bakımdan sorumlu bir doktorun yoğun bakımda mı olması gerekiyor hastanede, odasında farklı bir muayene mi yapması gerekiyor? İkinci sorum da, 'Tomografi çekildi, nöroloji uzmanına göstereceğiz' diyorlar. Nöroloji uzmanı izinli. Kime gösterdiler, nasıl gösterdiler? Bize beyinde herhangi bir hasar oluşmadığını söylediler fakat Cerrahpaşa'ya sevk ettiğimizde 'Beynin büyük bir hasar aldığını' söylediler.

"BİZE 'BEYİNDE HASAR YOK' DEMİŞLERDİ"

Zaten cuma günü beyin ölümü gerçekleşti, cumartesi akşamı da kalbi durdu. Burada beyinden aldığı bir hasar var ama özel hastanenin söylemiş olduğu beyninde hasar yok. Tomografiye kim baktı da bize beyinde hasar yok diyorlar. Nöbet geçirdiğini, nöbetin neden geçirdiğini araştırdıklarını söylüyorlar. Bizim uzmanlarımız var, cihazlarının yeni olduğunu söylüyorlar.

Senin uzmanın var ama beyin tomografisine göğüs hastalıkları uzmanı mı baktı? Senin nöroloji uzmanı izindeyken kim baktı sonucunu söyledi? Onu da merak ediyorum. Burada tamamen ihmal olduğuna inanıyorum. Sonuna kadar da mücadelemizi vereceğiz. Oğlum 22 yaşındaydı. Üniversite 1'nci sınıfa gidiyordu ama sonra okumadı dükkanda yanımdaydı, beraber çalışıyorduk. Soruşturma Büyükçekmece Savcılığı'nda. Başvurumuzu yaptık. Sonuna kadar mücadelemize devam edeceğiz" dedi.