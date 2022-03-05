Şıklığından taviz vermiyor... Aylık kazancı şaşırtıyor

Bursa’da yaşayan 64 yaşındaki Ahmet Berksun, emekli olduktan sonra canı sıkılınca çalışmaya karar verdi.
İHA'nın haberine göre seyyar olarak simit satmaya başlayan vatandaş, memur olarak çalışırken giydiği takım elbiselerini simit satarken de giymeyi ihmal etmedi.
Sokaklarda takım elbiseli ve kravatlı simit satan seyyar satıcıyı gören vatandaşlar, büyük şaşkınlık yaşıyor.
Şıklığından ve temizlikten taviz vermeyen kravatlı simitçi Bursa’nın tarihi çarşısında her gün elinde simit dolu sepetle gezerek 500 adet simit satmayı başarıyor.
Kravatlı simitçinin özel müşterileri telefonla simit sipariş veriyor.
Kravatlı simitçi sıcak ve soğuk havaya aldırış etmeden her gün takım elbiseyle satış yapıyor. İş adamı gibi giyinen simitçi gören herkesin takdirini kazanıyor.
Her gün çarşıyı gezerek seyyar simit satan Berksun'un, ayda bu işten 25 bin lira kazanç elde ettiği belirtiliyor.
Bir buçuk yıldır takım elbise ve kravatla simit sattığını ifade eden Ahmet Berksun, "Memur olarak uzun yıllar çalıştım. Emekli olduktan sonra canım sıkılmaya başladı. Ben de simit satmaya karar verdim. Simit satarken memur olarak çalıştığım dönemlere giydiğim takım elbiseyi çıkartmadım.
Her gün fırından aldığım simitleri takım elbise ve kravatla satıyorum. Vatandaş takım elbise ve kravatla seyyar simit satarken beni gördüklerinde şaşırıyorlar. Bu şekilde simit satmam müşterilerimin hoşuna gidiyor. Günde 500 adet simit satmayı başarıyorum. Bu işten iyi gelir elde ediyorum. Simitlerin tanesini 3 lira 50 kuruştan satıyorum. Özel müşterilerim var, beni telefonla arayıp simit siparişi veriyorlar.
Benim bu şekilde satış yaptığımı görenler 'ilk kez kravatlı simitçi görüyoruz' diyorlar. Bu işi severek yapıyorum. Üzerimdeki takım elbise ve kravatı hava durumu ne olursa olsun sıcak soğuk fark etmez hiç çıkartmıyorum" dedi.
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