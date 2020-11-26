MasterChef'te pişirilen her yemek izleyenler tarafından merak ediliyor. Sevilen program MasterChef son bölümünde yapılan soğan dolması bugünün en çok arananlarından oldu. Peki, soğan dolması nasıl yapılır? İşte 2020 MasterChef soğan dolması tarifi...

SOĞAN DOLMASI MALZEMELERİ

10 adet orta boy soğan

400 gr orta yağlı kuzu kıyma

1 yemek kaşığı domates salçası

1 yemek kaşığı biber salçası

2 su bardağı pirinç

1 su bardağı zeytinyağı

1 domates

1 biber

2 kuru soğan

1 küçük kase doğranmış maydanoz

Bir tutam taze nane

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı nar ekşisi

1 tatlı kaşığı kuru nane

1 tatlı kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

2 çay kaşığı tuz

Üzerine sos için:

1 yemek kaşığı domates salçası

2-3 yemek kaşığı sıvı yağ

1 çay kaşığı tuz

SOĞAN DOLMASI YAPILIŞI

Kuru soğanları soyun. Tam kesmeden, yarısına kadar gelecek şekilde ortasına derin bir çizik atın. Tencerede kaynayan tuzlu suya kestiğiniz soğanları atın. Kısık ateşte soğanlar biraz yumuşayıp açılana kadar 3-4 dakika kadar haşlayın. Kevgir yardımıyla süzüp soğumaya bırakın. Dolma içi hazırlamak için 2 kuru soğanı yemeklik doğrayın. Maydanoz ve sarımsağı ince kıyın. Biberi ince ince doğrayın. Domatesi soyup küp küp doğrayın. Bütün malzemeleri derin bir kapta iyice karıştırın. Haşlayıp soğuttuğunuz soğanların katlarını ayırın. Her soğan katının orta kısımlarına biraz iç koyup sarın ve kapatın, tencereye dizin. Sos için domates salçası, zeytinyağı ve tuzu bir kasede iyice karıştırın. Sosu en üstteki dolmanın üzerine çıkmayacak ama ona değecek kadar dolmaların üzerine gezdirin. Tencereyi ocağa alın, tencerenin her tarafı eşit kaynayıncaya kadar bekletin. Kısık ateşe alın. Suyunu çekip, dolmalar kıvama gelene kadar pişirin.

Kolay gelsin, Afiyet olsun...