Fenerbahçe’nin yeni transferi Sofyan Amrabat kariyeri, başarıları ve hayatı ile gündemde en çok araştırılan isimlerden biri oldu. Fenerbahçe, bir dönem Galatasaray’da top koşturan Nordin Amrabat’ın kardeşi Sofyan Amrabat’ı renklerine bağladı. Amrabat, yeni sezonda kiralık olarak sarı-lacivertli formayı giyecek. Futbol kariyerine Zuidvogels altyapısında başlayan yıldız oyuncu, önemli takımların formasını giydi. Peki Sofyan Amrabat kimdir, kaç yaşında nereli ve hangi takımlarda oynadı?