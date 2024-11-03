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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Sofyan Amrabat: Attığım gol tesadüf değil - Fenerbahçe Haberleri

        Sofyan Amrabat: Attığım gol tesadüf değil

        Fenerbahçe'nin orta sahası Sofyan Amrabat, 3-2'lik Trabzonspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.11.2024 - 22:28 Güncelleme: 03.11.2024 - 22:28
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        "Attığım gol tesadüf değil"
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        Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u 3-2 mağlup eden Fenerbahçe'nin Faslı oyuncusu Sofyan Amrabat, karşılaşmayı değerlendirdi.

        "BEN ALLAH'A İNANIYORUM, ATTIĞIM GOL TESADÜF DEĞİL"

        "Dürüstçe söyleyeyim; ben intikam duygusu taşıyan biri değilim. Kariyerimde ilk defa bu kadar sinirlendim, gerildim saha içinde. Ben bunu yapacak biri değilim. Ben adil oyundan yanayım, sert futboldan yanayım ancak adil olmalı her şey. Hakemleri de eleştirmek istemiyorum, onlara saygı duyuyorum, çok zor bir iş yapıyorlar, onlar da insanlar. Buraya varmadan önce, Fenerbahçe'ye gelmeden önce herkesin Fenerbahçe'ye karşı olduklarını söylediler bana. Başta inanmadım. Şimdi anlıyorum neden böyle söylediklerini. Biz maalesef genel itibarıyla 11'e 11 oynamıyoruz maçları. Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Onlar da hata yapar, onlar da insan ama çok fazla sinirlendim. Topu tribüne vurdum, taraftarlar yanlış anlamasın, onlara karşı değildi, sinirlendim. Ben Allah inancı taşıyan biri. Normalde gol atan biri değilim. Bu attığım gol tesadüf değil."

        "4-5 DAKİKA VAR İNCELİYOR, İYİ DEĞİL BU!"

        "Hocamıza katılıyorum. Bu zamana kadar, bilmiyorum kaç puan kaybettik VAR kararlarıyla... Penaltı mı değil mi kesin bir şey söyleyemem ama VAR 4-5 dakika pozisyon inceliyor. Oyun için bu iyi değil. Penaltıysa verilir, değilse verilmez. Mazeret üretmiyorum. Öncesinde biz iyi oynamalıyız, biz oyunumuzu ortaya koymalıyız. Kolay olmuyor ama bu olaylardan ötürü."

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