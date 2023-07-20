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İTO’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi ilk mezunlarını verdi. Türkiye’nin yazılım ihracatı stratejisine destek olmak için nitelikli beyin gücü yetiştirmeyi hedefleyen SoftITo için 168 kişilik eğitim kontenjanına karşın 9 bin 200 başvuru alındı. Gerçekleştirilen 7 farklı başlıktaki eğitim sonunda SoftITo mezun sayısı 146 oldu.

Akademi için öncelikle şirketlerin hangi alanlarda, nasıl yazılımcılara ihtiyacı olduğu belirlendi. Gerek sektör temsilcileri, gerekse insan kaynakları şirketleri ile kapsamlı görüşmeler gerçekleştirildi.

Front-end, Back-end, Mobile, Game Developer, Veri Analitiği, Bilişim Güvenliği, Embedded Systems olmak üzere 7 ana ihtiyaç alanı tespit edildi. Bu 7 eğitim alanında 32 uzman eğitmenle çalışıldı.

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160 SAAT ONLİNE 160 SAAT YÜZ YÜZE EĞİTİM

İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde (İDTM) oluşturulan 24'er kişilik sınıflar cihaz ve teknik donanım ile donatılırken, sürecin yönetilip, kontrol edilmesi için de merkezin internet sitesi oluşturuldu.

Seçmeler tamamen objektif kriterler üzerinden gerçekleştirildi. Adaylar online olarak genel bilişim, yetenek, İngilizce, teknik bilgi ve sözlü teknik mülakata tabi tutuldu. Sonrasında önce 160 saatlik online eğitime alındılar. Proje/makale hazırlama ve çeşitli ödevler için yapılan bitirme sınavı sonrası ise 5 ayrı aşamada elemeyi geçen adaylar için yüz yüze eğitim süreci başlamış oldu. Çoğunlukla uygulamalı 160 saatlik yüz yüze eğitimde de aynı aşamalar takip edildi.

"PİYASANIN İHTİYACINI KARŞILAMA HEDEFİYLE YOLA ÇIKILDI"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Hedefimiz belli; yazılım sektörüne güçlü insan kaynağı yetiştirmek, girişimcilik ile istihdam hedefli yazılım ekosistemi oluşturmak. 7 farklı eğitim başlığında neleri öğretmek gerektiğini uzun araştırmalar sonucunda belirledik. Akademideki eğitim müfredatı hem en güncel bilgi olsun hem piyasanın ihtiyacını karşılasın hedefi ile yola çıktık. Müfredatın nasıl olacağına karar verildikten sonra bu eğitimleri en iyi verebilecek olan, akademik yönü yanında piyasa bilgisi de olan eğitmenler belirlendi. Türkiye’nin her bölgesinden yaş, maddi durum, eğitim, cinsiyet ve bunun gibi kısıtlamalar olmaksızın belirli niteliklere sahip tüm gençlere bu site üzerinden başvuru imkanı sunduk” açıklamasında bulundu.

MEZUNLARIN 3'TE 1'İ KADIN

SoftITo Yazılım-Bilişim Akademisi mezunlarının 3’te 1’ini kadınlar oluşturdu. Akademiye 81 ilin 52’sinden başvuru geldi. Ayrıca, Azerbaycan, KKTC, Almanya, İsviçre, Avustralya, Fransa ve Karadağ olmak üzere 7 ülkeden de başvuru yapıldı. Mezun olan 146 kişinin 3’ü lise, 15’i ön lisans, 119’u lisans, 6’sı yüksek lisans ve 3’ü ise doktora mezun veya öğrencisinden oluştu.

Akademi mezunlarının özgeçmişleri, eğitim boyunca hazırladıkları projeleri, ödevleri, sınav sonuçlarını içeren portfolyoları, www.softito.com.tr web sayfasında iş dünyasının bilgisine sunuldu. Mezunların ilgili üyelere, teknoparklara, Teknoloji Geliştirme Merkezlerine (TEKMER) tanıtılmaları için çalışmalar sürüyor. SoftITo henüz çok yeni olmasına rağmen istihdam ve staj imkanlarında başarı sağlandı.