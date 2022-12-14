'Sofralık zeytinde dünya birinciliği bekliyoruz'

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Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği (EZZİB) tarafından bir otelde düzenlenen Zeytin ve Zeytinyağı Sektör Buluşması'nın açılışında konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Davut Er, bu sezon zeytinyağı sektörü olarak tarihin en yüksek ihracat rakamlarına ulaştıklarını belirtti.

31 Ekim'de sona eren 2021-2022 zeytinyağı ihracat sezonunda 120'den fazla ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini, zeytinyağı ihracatının yüzde 53'ünü ambalajlı olarak gönderdiklerini anlatan Er, yeni sezonda daha güzel gelişmeler beklediklerine işaret etti.

'BEKLENİLEN RAKAMLARA ULAŞILABİLİRSE SOFRALIK ZEYTİNDE DÜNYADA BİRİNCİ, ZEYTİNYAĞINDA DA İKİNCİLİĞE YÜKSELECEĞİZ'

Zeytin ağacı varlığı bakımından İspanya'nın 330 milyon ağaçla ilk, Türkiye'nin de 193 milyon ağaçla 2. sırada yer aldığını kaydeden Er, "Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi rekolte tahmin raporuna göre 2022-2023 sezonunda 730 bin ton zeytin ve 420 bin ton da zeytinyağı rekoltesi öngörülüyor. Bu rakamlara ulaşılabilirse Türkiye tarihinde ilk kez rastlanan bir tabloyla karşı karşıya kalacağız demektir. Bu rakamlarla Türkiye, sofralık zeytinde dünyada birinci, zeytinyağında da ikinciliğe yükselecek" yorumunu yaptı.

Ayrıca Er, "Bu sevindirici gelişmelere rağmen üzülerek görüyoruz ki sektör için hayati önem taşıyan 3573 sayılı Zeytincilik Kanunu, hazırlanan torba kanun içerisinde yer alan teklif ile tekrar delinmeye çalışılmakta. Ülkemiz ekonomisi açısından stratejik öneme sahip olan zeytincilik sektörünün geleceği açısından büyük tehdit oluşturan bu girişimin bir an önce iptal edilmesi ve sektörümüzün rakip ülkelerde olduğu şekilde korunmaya ve desteklenmeye devam edilmesi gerektiğine inanıyoruz. 3573 sayılı Zeytincilik Kanuna tamamen aykırı olan ve son 20 yılda sektöre yapılan tüm yatırımların boşa gitmesine neden olacak kanun teklifi iptal edilmeli" değerlendirmesinde bulundu.

Er, sektör olarak çiftçinin girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve ürün fiyatlarının rakip üretici ülkelerle uyumlu hale getirilmesini istediklerini de sözlerine ekledi.