PATATESLİ GÜL BÖREĞİ NASIL YAPILIR?
Patatesleri soyduktan sonra rendeleyin.
Doğranan soğanları sıvı yağ ile birlikte tavaya alın ve kavurun.
Tuz ilave ettikten sonra patatesleri ekleyin ve biraz daha kavurun.
Yufkaları dört eşit parçaya bölün.
Hazırlanan sosu fırça yardımıyla sürün.
Patatesleri yufkaların geniş tarafına uzunlamasına yayın.
Rulo yaparak döndürün.
Gül şekli alan yufkaları fırın tepsisine dizin.
Üzerine yumurta sarısı sürerek çörek otu ya da susam ekleyin.
Börekleri önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında 25-30 dakika kontrol ederek pişirin.