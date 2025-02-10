Sağlığınız konusunda endişeleriniz varsa, diyetinize daha fazla soğan eklemeyi düşünebilirsiniz. Soğanın içerdiği antioksidanlar ve iltihap giderici özellikler, soğan tüketimini kalp sağlığınız için harika hale getirir.

SOĞANIN BESİN DEĞERLERİ

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Soğan özellikle A vitamini ,C ve B vitaminleri açısından önemli bir kaynaktır. Ayrıca kükürt, iyot, kalsiyum, demir, folat, magnezyum, fosfor, potasyum ve antioksidanlar açısından da zengindir.

A vitamini hem enfeksiyonlara karşı bağışıklığı hem de göz sağlığını destekler B vitaminleri ise suda eriyen vitaminlerdir. B vitamini bağışıklık ve sinir sisteminin düzgün çalışmasına yardımcı olur. C vitamini ise özellikle kış mevsiminde bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklardan korunma noktası etkili olur.

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Orta boy bir soğanın besin değerleri şöyledir:

- 45 kalori

- 11 gram karbonhidrat

- 0 gram kolesterol

- 0 gram yağ

- 3 gram lif

- 1 gram protein

- 5 miligram sodyum .

Soğan ayrıca az miktarda aşağıdaki bileşikleri de içerir:

- Kalsiyum

- Demir

- Folat

- Magnezyum

- Fosfor

- Potasyum

- Antioksidanlar kuercetin ve kükürt

SOĞANIN FAYDALARI NELERDİR?

1. BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİRİR

Düşük kaloriye sahip olmasının yanı sıra vitamin, mineral ve lif açısından zengin olan soğan, içeriğindeki yüksek C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirerek mikroplarla savaşır. Aynı zamanda kolejen üretimine, hücrelerin yenilenmesine ve demir emilimine yardımcı olur. Özellikle yaz aylarında domates, salatalık, biber, maydanoz, nane ve soğanla birlikte yapılan salatalar ile bağışıklık sistemi güçlenir ve kilo kontrolü sağlanabilir.

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2. METABOLİZMANIN DÜZENLENMESİNİ SAĞLAR

İçerdiği C vitamini sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirmenin yanı sıra hücreleri, serbest radikaller olarak bilinen moleküllerin verdiği hasarlara karşı korur. B9 ve B6 vitamini dahil olmak üzere B vitaminleri açısından zengin olan soğan, metabolizmanın düzenlenmesi, alyuvarların üretilmesi ve sinir sistemi için de önemlidir.

3. KALBİ GÜÇLENDİRİR

Soğan içerdiği antioksidanlar ve vücuttaki inflamasyon ile savaşan bileşikler sayesinde trigliserid seviyesini düşürür ve kolesterolü düzene sokar. Böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini azaltır. Aynı zamanda içerdiği bileşenler sayesinde yüksek kan basıncını dengeleyerek yüksek tansiyon gibi hastalıkların önüne geçmeye yardımcı olur. Ayrıca idrar söktürücü soğanın, vücuttan toksinlerin atılmasına ve kanın temizlenmesine destek olduğu bilinir. Araştırmalar, soğanın koroner damarlarda genişleme sağladığı ve kalbi güçlendirdiği belirtir.

4. ANTİOKSİDAN BAKIMINDAN ZENGİNDİR Antioksidanlar, hücresel hasara yol açan kanser, diyabet ve kalp hastalığı gibi hastalıkların engellenmesine yardımcı olan bir bileşendir. Antioksidan açısından oldukça zengin olan bu sebze, 25 farklı çeşit flavonoid ve antioksidan içerir. Kalp hastalıkları, kanser ve diyabete karşı koruyucu etkisi olan antosiyaninler ise özellikle kırmızı soğanda bol miktarda bulunur. Araştırmalar beslenmelerinde soğan ve sarımsak tüketen kişilerin, yumurtalık, bağırsak, gırtlak gibi bazı kanser türlerine yakalanma olasılığının daha az olduğunu gösterir. REKLAM 5. DOĞAL ANTİBİYOTİKTİR içeriğindeki sulfosid ve allisin sayesinde doğal antibiyotik görevi görür. Nezle ve soğuk algınlığı ile boğaz iltihabının önlenmesinin yanı sıra, vücuttaki enfeksiyon ve mikroba karşı birer savaşçı edasıyla mücadele eder. 6. KİLO VERMEYE DESTEK OLUR Düşük kalorisiyle dikkat çeken soğan öncelikle kilo kontrolü yapması ile birlikte sağlıklı beslenme düzeni ile birleştiği senaryoda kilo verme sürecinde destek olabilir. 7. İLTİHAP VE ALERJİ ÖNLEYİCİDİR Soğanlardaki kersetin (ve diğer flavonoidler) enflamasyonun önlenmesine yardımcı olur. Soğan ayrıca, hücrelerin histamin salmasını engelleyerek alerjilerin tedavisine de yardımcı olur. Kuersetinin antihistaminik özellikleri de burun tıkanıklığını azaltmada yararlıdır. Soğanın antibiyotik etkileri yara iyileşmesini hızlandırır. 8. SAÇI BESLER Antibakteriyel ve antifungal özelliklerde zengin olan soğan, saçın beslemesine yardımcı olur ve büyümesini artırır. Zengin sülfür içeriği ve antioksidanlar incelme, kırılma ve erken grileşmeyi önler. Kepekle savaşır ve saçların büyümesinde yardımcı olan kan dolaşımına destek olurlar. SOĞAN TAKVİYESİ ALMAK SAĞLIKLI MI? Soğan suyu da dahil olmak üzere soğan takviyelerini internetten ya da marketlerden bulmak mümkündür ancak sebzenin kendisini tüketmek soğandan daha fazla sağlık faydası alınmasını sağlar. Mümkün olduğunda besinleri gıdalardan almak her zaman en iyisidir. Vücut soğan yemenin sayısız sağlık faydasını takdir etse de çevredekiler bu duruma burun kıvırabilir çünkü sülfür bileşikleri nefesi ve teri bir miktar kokutabilir. Çiğ soğan yerine pişmiş soğan yemek bu konuda yardımcı olabilir. Soğanları sotelemek, karamelize etmek, kızartmak veya pişirmek sülfür içeriğini azaltır. Yemekten sonra nefesi tazelemek için nane şekeri yemek veya mentollü sakız çiğnemek iyi bir tercih olabilir.