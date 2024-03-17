YAPILIŞI:

Tavuk parçalarını bir tencereye alın ve 6 bardak suyla beraber haşlayın. Ayrı bir tencerede ise daha önceden küp küp doğradığınız soğanları kavurmaya başlayın. (Haşladığınız tavuğun içine aroma vermesi için kereviz sapı, defne yaprağı veya havuç katabilirsiniz.) Haşlanan tavuklarınızın suyunu süzüp bir kenara alın.

Tavuğunuz soğuduktan sonra kemiklerinden didikleyerek ayırın. Derin bir tencerede un ve yağı kavurduktan sonra üzerine tavuk suyunu, didiklenmiş tavuğu ve soğanları dökün. Şehriyesini de ekleyerek biraz kaynattıktan sonra çorbanız servise hazır, üzerine kırmızı biber dökerek sunabilirsiniz. Afiyet olsun!