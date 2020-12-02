Süper Lig’de son olarak Çaykur Rizespor’u deplasmanda 4-0 yenerek taraftarını sevindiren ve çıkışan geçen Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim, takımının umut veren oyunundan son derece memnun... Habertürk'ten Erhan Kaan Adıgüzel'in haberine göre sezona iyi başladıktan sonra düşüş yaşayan ancak yeniden yükselişe geçen Sarı-Kırmızılılar’da futbolcuların bireysel olarak artan grafiği de teknik heyeti memnun ediyor. Performansı gözle görülür şekilde artan isimlerin başında da geçtiğimiz sezonun son bölümünde yoğun eleştiri alan Sofiane Feghouli yer alıyor.
Yaz transfer döneminde ayrılması da gündeme gelen Cezayirli oyuncuyu yeniden kazanmak isteyen Fatih Terim, öğrencisine yeni bir görev verdi. Önce Kayseri ardından da Rize maçlarında oyuncusunu kanattan alan İmparator, Feghouli’yi ofansif orta saha olarak kullandı. Sağ kanatta oynarken hücumda etkili olsa da rakip ataktayken gerideki arkadaşına destek çıkamayan Soso’yu 10 numara pozisyonuna çeken İmparator, öğrencisinin buradaki performansından memnun kaldı.
Rakip yarı alanının orta bölümünde pas trafiğinin merkezine oturan tecrübeli futbolcu, ceza sahasına da daha çok girmeye başladı. Arda Turan’ın da sezon başından beri yakinen ilgilendiği Feghouli’yle sık sık görüşmeler yapan Terim’in, öğrencisini takımının beyni olarak gördüğü ve bundan sonra ofansif orta saha rolünde görev vereceği öğrenildi.
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