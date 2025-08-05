Sofiane Feghouli, Amanat Bağdat'a transfer oldu!
Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz tamamlayan ve bir dönem ülkemizde Galatasaray ile Fatih Karagümrük forması giyen Sofiane Feghouli, Irak Ligi ekiplerinden Amanat Bağdat SC ile anlaşma sağladı.
Ülkemizde 6 yıl forma giyen Sofiane Feghouli'nin yeni adresi şaşırttı.
Geçtiğimiz sezonu kulüpsüz geçiren Cezayirli futbolcu, Irak Ligi ekiplerinden Amanat Bağdat SC ile anlaşma sağladı.
200 BİN EURO KAZANACAK
Deneyimli orta saha oyuncusunun yeni kulübüyle 1+1 yıllık sözleşme imzalarken, yıllık 200 bin Euro kazanacağı öğrenildi.
35 yaşındaki futbolcu, Galatasaray ve Fatih Karagümrük'te 198 maça çıktı. Bu süreçte 36 gol - 34 asistlik performans sergiledi.