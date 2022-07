SOFIA VERGARA KİMDİR?

10 Temmuz 1972'de doğan Sofía Vergara olarak bildiğimiz ünlünün gerçek adı Sofía Margarita Vergara'dır. Kolombiyalı oyuncu, model, komedyen, TV sunucusu ve yapımcısıdır. Birçok kez Emmy ve Altın Küre'ye aday gösterilmiştir. En bilinen rolü Modern Family dizisindeki Gloria Pritchett karakteridir.

SOFIA VERGARA EVLİ Mİ?

Vergara 18 yaşında lise aşkı Joe Gonzalez ile evlendi. Eylül 1991'de doğan Manolo adında bir oğulları var . 1993'te boşandılar. Vergara ve erkek arkadaşı Nick Loeb , iki yıl çıktıktan sonra 2012'de nişanlandılar. 23 Mayıs 2014'te Vergara, nişanın iptal edildiğini duyurdu. Vergara ve True Blood yıldızı Joe Manganiello , altı ay çıktıktan sonra 2014 Noel Günü'nde nişanlandı. 21 Kasım 2015'te Florida, Palm Beach'te evlendiler.

SOFIA VERGARA'NIN YER ALDIĞI YAPIMLAR NEDİR?

Vergara , 1990'ların sonlarında İspanyolca yayın yapan televizyon ağı Univision için iki televizyon programına ev sahipliği yaparken öne çıktı . İngilizce'deki ilk kayda değer oyunculuk işi Chasing Papi (2003) filmindeydi. Daha sonra Four Brothers (2005) ve Tyler Perry'nin komedileri Meet the Browns (2008) ve Madea Goes to Jail'de (2009) yer aldı. 2009 yılında dört Altın Küre Ödülü'ne aday gösterildiği ABC komedi dizisi Modern Family'de Gloria Delgado-Pritchett'i oynamaya başladı.

Vergara ayrıca Şirinler (2011), Yılbaşı (2011), The Three Stooges (2012), Machete Kills (2013), Fading Gigolo (2013), Chef (2014) ve Hot Pursuit (2015 ) filmlerinde rol aldı. Ayrıca Happy Feet Two (2011), Escape from Planet Earth (2013) ve The Emoji Movie (2017) adlı animasyon filmlerinde seslendirme rolleri vardı.

SOFIA VERGARA'NIN ALDIĞI ÖDÜLLER NEDİR?

Sofia, 2010'da Screen Actors Guild Ödülleri Bir Komedi Dizisinde Bir Topluluk Tarafından Üstün Performans, 2011'de NAACP Görüntü Ödülleri Bir Komedi Dizisinde En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu, Screen Actors Guild Ödülleri Bir Komedi Dizisinde Bir Topluluk Tarafından Üstün Performans, 2012'de Glamour Ödülleri Yılın Komedi Kadın Oyuncusu, 2013'te Screen Actors Guild Ödülleri Bir Komedi Dizisinde Bir Topluluk Tarafından Üstün Performans, 2017'den sonra Modern Family dizisi ile Favori Komedi TV Kadın Oyuncu ve Favori Komedi TV Yıldızı ödüllerini kazandı.

Fotoğraf, REUTERS tarafından servis edilmiştir.