2015'te nikâh masasına oturduğu oyuncu Joe Manganiello'dan ayrılma nedenini ocak ayında verdiği bir röportajda anlatan Sofia Vergara; "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam, daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O, çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.