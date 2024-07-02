Sofia Vergara, mutluluğu doktor sevgilide buldu
Sofia Vergara, ortopedi cerrahı olan sevgilisi Justin Saliman ile mutluluğu yakaladı
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Kolombiyalı oyuncu Sofia Vergara, ortopedi cerrahı sevgilisi Justin Saliman ile aşka tam gaz devam ediyor. 51 yaşındaki oyuncuyla, doktor sevgilisi, Beverly Hills'te bir eczanede alışveriş yaparken görüntülendi.
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Sofia Vergara ile Justin Saliman, Ekim 2023'ten bu yana birlikte. Ancak ikili nadiren birlikte fotoğraflanıyor.
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Sofia Vergara, eski eşi Joe Manganiello'dan ayrıldığını Temmuz 2023'te duyurmuştu. Kısa süre sonra da Manganiello, mahkemeye boşanma başvurusu yapmıştı.
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Sofia Vergara'nın boşanma davası geçtiğimiz nisanda sonuçlandı. Bu süreçte ünlü oyuncu, Justin Saliman ile ilişki yaşamaya devam etti.
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2015'te nikâh masasına oturduğu oyuncu Joe Manganiello'dan ayrılma nedenini ocak ayında verdiği bir röportajda anlatan Sofia Vergara; "10 yıldır birlikte olduğum ikinci kocamdan yeni boşandım. Kocam, daha genç olduğu için evliliğim bozuldu. O, çocuk sahibi olmak istiyordu ve ben yaşlı bir anne olmak istemiyordum. Bunun bebek için adil olmadığını düşünüyorum. Bunu kim yaparsa yapsın saygı duyuyorum ama bu artık bana göre değil" demişti.
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İlk evliliğinden Manolo adında 32 yaşında bir oğlu olan Sofia Vergara, oğlunu henüz 19 yaşındayken dünyaya getirmişti.
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