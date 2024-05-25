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        Haberler Dünyadan Sofia Richi: Hayatımın en güzel günü - Magazin haberleri

        Sofia Richi: Hayatımın en güzel günü

        25 yaşındaki model Sofia Richie ile Elliot Grainge ilk çocuğunu kucağına aldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.05.2024 - 16:32 Güncelleme: 25.05.2024 - 16:32
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          Nisan 2023'te evlenen ünlü model Sofia Richie ile İngiliz plak yöneticisi Elliot Grainge kızları çocuklarını kucaklarına aldı.

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          Richie Grainge, ocak ayında hamile olduğunu, bir kız çocuğu beklediklerini; "Ve sonra üç kişi vardı" notuyla takipçilerine duyurmuştu.

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          Ünlü model, dün yaptığı sosyal medya paylaşımında; kendisi ve eşinin küçük bir battaniyeye sarılı kız bebeklerinin minik ayaklarını ellerinde tutarken çekilmiş siyah beyaz bir fotoğrafı paylaşıp, "Eloise Samantha Grainge, 5•20•24 hayatımın en güzel günü" kızlarının ismini ve doğumun olduğunu açıkladılar.

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          ABD'li modelin bu gönderisini altına pek çok ünlü isim yorum yaptı. Yakın dönemde anne olacağını açıklayan Hailey Bieber ve iki çocuk annesi Kylie Jenner, "Tebrikler" şeklinde yorumlar yaptı.

          Fotoğraflar: Instagram, Avalon, Shutterstock

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