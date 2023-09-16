Sodyum nedir, nerelerde kullanılır? Sodyum kullanım alanları, özellikleri, periyodik tablodaki simgesi ve yeri

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Genel olarak elementler 1 ya da 2 harften oluşan kısaltmalarla gösterilir. Bu kısaltmalar global düzeyde kabul görülen kısaltmalar olarak karşımıza çıkar. Yani kısaltmalar dillere göre farklılık taşımaz. Her elementin kendine ait bir simgesi yer almaktadır. Sodyum nedir? Nerelerde kullanılır? Sodyum simgesi ve sembolü nedir? Periyodik tablodaki yeri ve kullanım alanları nelerdir? Sodyum özellikleri nelerdir? İşte, merak edilen detaylar.

Sodyum Nedir?

Yumuşak ve kaygan bir metal olan sodyum elementi alkali elementler grubunda yer almaktadır. Doğal bileşiklerin içinde çokça bulunur. Yüksek oranda reaktif yapısıyla birlikte havada hızla oksitlenir. Tıpkı diğer alkali metaller gibi hafif, yumuşak ve gümüşümsü beyaz bir renktedir. Doğal formunda hiçbir zaman saf ve elementel halde bulunmaz. Yerkabuğunda en sık bulunan altıncı element olan sodyum; sodalit ve kaya tuzu gibi pek çok mineralde bulunmaktadır. Saf hali suda kendiliğinden alev alır; bu sebeple yağ ya da gaz yağı içinde depolanmaktadır.

Sodyum Nerelerde Kullanılır?

Sodyum hakkında en merak edilen konulardan biri de kullanım alanlarıdır. Sodyum ve bileşikleri; nükleer reaktörlerin soğutulmasında, gıda muhafazasında ve sodyum buharlı lambalarda kullanılmaktadır. Ayrıca bileşikleri saflaştırmak veya rafine etmek için de tercih edilmektedir. Yaşam kaynağının çok önemli bir bileşiği olduğunu unutmamak gerekir. Cam yapımında da katı soydum karbonat gereklidir.

Sodyum Simgesi

"Na" simgesine sahip olan ve atom numarası 11 olan sodyum elementi, oda sıcaklığında bıçakla kesebileceğiniz kadar yumuşak bir yapıya sahiptir. İlk kez 1807'de Humphry Davy tarafından sodyum hidroksitin elektrolizi ile izole edilmiştir. Sabun yapımında, yenilebilir tuz üretiminde ve bu çözücü bir madde olarak kullanım alanları farklılık taşımaktadır. Tüm hayvanlar ve bazı bitkiler için gerekli bir elementtir.

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Sodyum Sembolü

Yerkabuğunda yaygın olarak bulunan elementlerden biri olan sodyumun sembolü “Na” olarak ifade edilir. İyi bir elektrik ve ısı iletkenidir. Lityum ve potasyumun yanı sıra suda yüzebilen üç elementten biri olarak karşımıza çıkmaktadır.

Sodyum Periyodik Tablodaki Yeri

Sodyum, periyodik tablonun 3. periyodunun 1. grubunda yer alır. En yaygın kullanım sofra tuzu olarak da bilinen sodyum klorürdür. Sodyum klorür ve sodyum karbonatın kullanımı tarih öncesi çağlara uzansa da saf sodyumun elde edilmesi 1807 yılına dayanmaktadır.

Sodyum Kullanım Alanları

Mutfak tuzu gibi organik bileşenlerin yapımında

Cam boyalar, ilaçlar ve metalürjide

Kâğıt, petrol, sabun ve tekstil ürünlerinde

Buharlı lambalarda

Deterjanlar ve temizlik kimyasallarında

Yapılarını geliştirmek için bazı alaşımlarda

Metallerin yüzeylerini temizleyip düzgünleştirme işlemlerinde

Bazı nükleer reaktörlerde ısı transfer akışkanı olarak

Seramik ve pirinç kaplamalarda

Fotoğrafçılık alanında

Sokak aydınlatmalarında

Cam yapımında

Pillerde

Sofra tuzu elde etmede

Sodyum Özellikleri

Sofra tuzumun içindeki iki elementten biri olması sodyum elementinin bilinmesine katkı sağlamaktadır. Sodyum klorür ise sodyumun klor ile reaksiyonundan elde edilir. Düşük erime noktasına sahip reaktif bir metal olduğundan dolayı ticari açıdan tüm alkali metallerin en önemlisidir. Element; su, kar ya da buzla hızlı bir reaksiyona girerek sodyum hidroksit üretir. Zayıf bir metalik bağa sahip olduğundan dolayı bu zayıf bağlanma metalin yumuşaklığına sebep olmaktadır.

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