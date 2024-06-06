REKLAM advertisement1

1.5 yıl önce artan maliyetler nedeniyle yayın hayatına ara veren Socrates Dergi, 95. Sayısını yayınladı.

EURO 2024 ve Olimpiyatları “arkalı önlü” iki kapak yapan derginin senede 2 kez yayınlanacağı belirtildi.

Socrates Dergi, geri döndü.



95'inci sayı, bugün tüm kitapçılarda. pic.twitter.com/nI3NIMRSLA — Socrates (@SocratesDergi) June 4, 2024

Dergi, geri dönüşünü sosyal medyada video ile de duyurdu.

“DERGİSİZ OLMAZ”

Can Yayınları bünyesinde yayınlanan dergi ile ilgili açıklama yapan Genel Müdür Can Öz, “Aralık 2022'de Derginin 94'üncü ve son sayısını duyurmuştuk. Bugün, aradan geçen 1.5 seneden sonra, derginin 95'inci ve yeni sayısını duyurmanın yarattığı tatmini tarif etmek çok zor. Senede 2 sayı çıkararak tekrar başlıyoruz. Dergisiz olmaz” dedi.