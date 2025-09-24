Habertürk
        Snoop Dogg'tan Rusya konseri için milyon dolarlık şartları - Magazin haberleri

        Snoop Dogg’tan Rusya konseri için milyon dolarlık şartları

        Snoop Dogg, Rusya konseri için özel jet, gizlilik sözleşmesi, 24 saat güvenlik ve nostaljik oyun konsolu gibi lüks taleplerle sahne alacağı iddia edildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 20:15 Güncelleme: 24.09.2025 - 20:19
        Dünyaca ünlü rap yıldızı Snoop Dogg'un Rusya'da vereceği konser, sıra dışı ve lüks talepleriyle gündeme geldi. Rapçinin organizasyon için belirlediği şartların, milyon dolarlık bir prodüksiyonun kapısını araladığı iddia edildi. Snoop Dogg, Rusya'ya yalnızca özel bir premium jetle gelmeyi şart koştu. Konser sırasında görüntü alınması kesinlikle yasaklanırken, tüm davetlilerin gizlilik sözleşmesi imzalaması zorunlu tutuldu.

        EN UFAK BİR RİSK DURUMUNDA KONSER DERHAL İPTAL EDİLECEK

        Konaklama için sadece 5 yıldızlı otelleri kabul eden Snoop Dogg'un, güvenliğini de sıkı tutuyor. 11 İngilizce konuşan ve aynı kıyafeti giyen görevli, 24 saat boyunca sahne, kulis ve otoparkı koruyacak. En ufak bir risk durumunda konserin derhal iptal edileceği belirtildi.

        Rapçinin kulis talepleri de dikkat çekiyor. Sahne arkasında bir PlayStation 1 konsolu ile Madden 99, NBA Live 99, NCAA College 99, Triple Play 99 gibi klasik oyunlar istendi. Bu nostaljik oyun seansı için dört joystick ve büyük bir ekran da kulis listesinde yer aldı.

        Yemek menüsü de özel olarak planlandı. 16 kişilik bir masada kızarmış tavuk, barbekü, İtalyan ve Meksika mutfağından lezzetler, biftek, balık ve sebzeli köri gibi çeşitli yemekler sunulacak. Plastik ve kâğıt tabakların kesinlikle yasak olduğu menüde, masa kumaş örtü ve bez peçetelerle hazırlanacak.

        #Snoop Dogg

        Yazı Boyutu
