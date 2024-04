Sónar İstanbul başlıyor

REKLAM advertisement1

Her sene merakla beklenen ve Avrupa’nın en prestijli müzik festivallerinden biri olarak kabul edilen Sónar’ın %100 Müzik katkılarıyla gerçekleştirilecek İstanbul ayağının 8’inci edisyonu başlıyor. Günlük biletlerin satışa açıldığı festival, elektronik müziğin önde gelen isimlerini bir araya getiriyor. Sónar Istanbul ayrıca müzik ve yaratıcılığın sınırlarının zorlandığı etkileyici panelleriyle Sónar+D programı ise her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak gerçekleşiyor. Festival boyunca genç yetenekleri desteklemek için geliştirilen All Star Programı kapsamında spor, sanat ve müzik gibi farklı disiplinlerde yaratıcılığıyla öne çıkan Converse All Star sanatçılarının da yer alacağı çeşitli proje ve enstalasyonlarla Sonar İstanbul’un birçok alanında ziyaretçilere benzersiz bir görsel ve işitsel deneyim sunuyor.

Sónar İstanbul, Zorlu PSM'de 4 farklı sahnede izleyicilere elektonik müzik deneyimi yaşatacak. Festival, SonarClub by %100 Müzik sahnesinde elektronik müziğin efsanelerini ağırlarken, SonarLab by CUPRA sıra dışı isimleri ve güçlü ritimleriyle büyüleyecek. Deneysel melodilerle SonarHall by Converse sahnesi farklı içeriklerle yeni ufuklar açarken, festivalin açık hava sahnesi SonarVillage by All Mega bu yıla damga vuracak sahne şovlarıyla izleyicilere benzersiz anlar yaşatacak. (Sónar Istanbul 1. Gün- 26 Nisan Cuma)

Zorlu PSM’nin ev sahipliğinde %100 Müzik katkılarıyla gerçekleşecek olan 8. Sónar Istanbul 2024’te bu yıl SonarClub by %100 Müzik sahnesi; elektronik müziğe derin bağlılığıyla bilinen, dinamik geçişleri ve enerji dolu setleriyle Samet Günal b2b NON ile festivalin açılışını yapacak. SonarClub by %100 Müzik sahnesi sırasıyla, uluslararası üne sahip müzik yapımcısı ve müziğin farklı türlerini eklektik bir yaklaşımla birleştirerek deep house, tekno, caz, soul ve daha fazlasını içeren geniş repertuvarıyla Henrik Schwarz, Berlin ve kentin simgeleri Berghain ve Hard Wax ile özdeşleşen en ikonik figürlerden biri olan ve ve iki solo projesi “Command” ve “The State of Art” ile beğeni toplayan usta DJ Marcel Dettman (live), “Stadtkind” adlı albümü Berlin şehrine adanmış olan Berlin techno sahnesinin karizmatik isimlerinden Ellen Allien ile İstanbul doğumlu akademisyen, prodüktör, DJ, Beste Aydın veya sahne adıyla Nene H’nin baş döndürücü setlerini dinleyeceğimiz Ellen Allien b2b Nene H, modern techno’nun öncülerinden kabul edilen ve Drumcode Records'un kurucusu Adam Beyer ile festivalin ilk gününü tamamlayacak.

SonarLab by CUPRA sahnesi de festivalin ilk gününde elektronik müziğin önemli isimlerini ağırlayacak. Kısa sürede elde ettiği başarılarıyla müzikseverlerin dikkatini çekerek elektronik müziğin çok yönlü tınılarını yaratan Marc Gonen ile açılış yapan SonarLab by CUPRA sahnesinde kardeşi Karin Dreijer ile birlikte oluşturduğu elektronik müzik ikilisi Knife'ın üyesi olarak tanınan İsveçli DJ ve yapımcı Olof Dreijer, Afrika müziği ile batı sahnesi arasında müzikal geçişler yaratarak kendi vizyonunu taşıyan sesini yaratırken müzik endüstrisinde çeşitliliğin güçlü bir elçisi haline gelen Hyenah sahne alırken, müzik tutkusunu yazma tutkusuyla birleştiren bir hikaye anlatıcısı DJ ve müzik yapımcı Eliza Rose festivalin ilk gününün son ismi olacak.

SonarHall by Converse sahnesi ise performans, çağdaş ve ilerlemeci motivasyonların yörüngesinde TKO’nun, ilk defa Sónar Istanbul'da gerçekleştireceği yeni A/V performansı için generative görsel disiplinler uzmanı Shaman Grande ile bir araya geldiği TKO + Shaman Grande ile açılış yaparken, müziğinde sıcak vokaller, minimal melodiler, akıcı ritmik kompozisyonlar, synth tabanlı ve organik tınılar barındırarak trip hop, house ve IDM esintilerini duygusal, karanlık ve melodik türlerle harmanlayan Blakhol bu sahnenin ikinci ismi olacak. İlk günün finalini ise klarnetçi, saksafoncu, ses ve video sanatçısı kimlikleriyle yirmi yıllık kasetlerinden oluşturduğu dört ciltlik “The Disintegration Loops” albümüyle tanınan William Basinski yapacak.

SonarVillage by All Mega, festivalin açık hava sahnesi de bu yıl birbirinden önemli isimlere ev sahipliği yapacak. Wake Up Call ve Sumabeach gibi pek çok projenin yaratıcı ekibinde yer alarak Roman Flugel, Mayan Nidam, Sonja Moonear, Magda, Dj Rolando gibi birçok isimle aynı sahneyi paylaşan ve setlerinde acid house'tan indie dance'a, techno'dan old school house'a pek çok farklı türü bir araya getiren Ögem Yılmaz ile festivale başlayan SonarVillage by All Mega sahnesi Numeric’le devam edecek. SonarVillage by All Mega sahnesi ilk gününü bir yapımcı ve vokalist olarak tekno ile elektronik müzik dünyasının en büyük isimlerinin dikkatini çekmeyi başaran Pina Tesla ile tamamlayacak.

(Sónar Istanbul 2. Gün – 27 Nisan Cumartesi) Sónar Istanbul 2024’te bu yıl SonarClub by %100 Müzik sahnesi; ikinci gününde de birbirinden özel isimleri ağırlayacak. İkinci günün açılışı, müziğe olan tutkusunu klasik eğitimiyle birleştiren ve çello ve piyano performanslarıyla öne çıkarak elektronik müziğin çeşitli yüzleriyle bir araya gelen Gaia Ekho ile yapılacak. Konser technosunun yaratıcısı olarak bilinen ve Berlin'in elektronik müzik sahnesinde öncü bir sanatçı olarak kabul edilen minimal titreşimleri ve etkileyici canlı performansıyla Jan Blomqvist, house, dubstep, UK garage ve old school jungle gibi çeşitli türleri birleştirerek kendine özgü müzik tarzıyla tanınan ve müziğinde J Dilla, My Bloody Valentine, GG Allin ve The Beach Boys gibi esintiler bulunduran Joy Orbison, deneyselden, UK Garage müziğine uzanan geniş yelpazesiyle dikkat çeken ve 2023'ün en iyi albümlerinden birine imza atan kardeşler Tom ve Ed Russel’dan oluşan Overmono yer alacak.

SonarLab by CUPRA sahnesinde ise house etkili setini kırık ritimlerle harmanladığı geniş bir repertuvarla sergileyen Zeynep Erbay ile ikinci günün açılışını yapacak. Kendi adının baş harfleri olan sahne adıyla enerjik ve oynak setleriyle bilinen ve La Noche'nin resident DJ’lerinden biri olarak tekno ve house'un sınırlarını zorlayan THC, elektronik tınıları tekno ve breakbeat dokunuşlarıyla harmanlayan DJ Stingray, Zenker Brothers, Polychain ve daha pek çok kişiyle birlikte çalan DJ Mell G, Berlin'in önde gelen DJ'lerinden Jennifer Cardini ve İstanbul'un yetenekli ismi Ece Özel bir araya gelerek müzik tutkularını ve benzersiz tarzlarını sergileyecekleri Jennifer Cardini b2b Ece Özel ikinci günün baş döndürücü isimleri arasında yerlerini alacak.

SonarHall by Converse sahnesi de ikinci gün Wipeç, Akkor, Non Square ve Diren gibi isimlere ev sahipliği yapacak. Ayrıca aynı gün Jtamul, Sonar sanatçılarından Latent Memories ile iş birliği yaparak bir görsel & işitsel performans sergileyecek. SonarVillage by All Mega sahnesi ikinci güne daha önce birçok kez Zorlu PSM’de hünerlerini sergileyen, genç ve yükselişteki yetenek Zuhal Yiğit’in inovatif DJ seti Zuhal ile başlangıç yapacak. Bu sahnedeki eğlence, elektronik müziği bir tutkuya dönüştüren ve çok sayıda önemli yerel ve uluslararası etkinliklerde sahne alan Mathilda, müziğinde, elektronik seslerin ve etkileyici ritimlerin benzersiz bir birleşimiyle yüksek enerjili bir atmosfer yaratan HICCUP ile devam edecek.

REKLAM (Sónar Istanbul 3. Gün – 28 Nisan Pazar) Festivali son günü SonarClub by %100 Müzik sahnesi çağdaş elektronik dans müziğinin en yenilikçi müzisyenlerinden Japonya’nın önde gelen elektronik kompozitör ve görsel sanatçılarından Ryoji Ikeda - Ultratronics (Live Set) ile kapanış gününe çok hareketli bir başlangıç yapacak. Ardından “Human” şarkısıyla milyonlarca dinlenmeye ulaşan İran kökenli, etkileyici kostümleri ve sahne duruşuyla şarkıcı ve yapımcı Sevdaliza sahne alacak. Bu sahnenin son performansı ise rock-dans, dans-punk ve elektronik müziğin ustaları, Belçika efsanesi Soulwax'in yan projesi 2manydjs ile dans müziğinin tartışmasız en ilgi çekici ve sevilen karakterlerinden biri olan Tiga’nın sahneyi paylaşacağı 2ManyDJs b2b Tiga olacak.

SonarHall by Converse sahnesinde son gün Karakter, Sonar sanatçısı Kerim Dündar ile birlikte canlı bir görsel ve işitsel performans sunacak. Öne çıkan diğer isimleri Uğur Acil, Gizem Seçkin ve Fosil olacak; Uğur Acil, tasarladığı artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi kullanılarak yaratılan bir diğer eser dansçı Gizem Seçkin tarafından kinect teknolojisi kullanılarak canlandırılacak sanatçılarından Fosil’in ses performansı ile birleşerek özel bir şova dönüşecek. SonarVillage by All Mega festivalin kapanışında elektronik müziğin yerli isimlerini sahnesinde ağırlayacak. Uzun yıllardır İstanbul gece hayatında yer alan kült mekanlarda resident DJ olarak yer alan Atakan Uysal, kendini tekno müzik türünde ifade eden ve minimalist ve ritimli prodüksiyonlarıyla İstanbul gece hayatında rave kültürünün araştırmacısı olarak dikkat çeken Onur, elektronik müzikte old school tekno beatleri ve hipnotik sesleriyle öne çıkan Cärbone Black etkileyici performanslarıyla dikkat çekecek.