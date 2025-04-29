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        Haberler Spor Voleybol SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı! - Voleybol Haberleri

        SMS Grup Efeler Ligi şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı!

        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2024-25 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı. Ziraat Bankkart'ın 32 yaşındaki pasörü Murat Yenipazar, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2025 - 21:34 Güncelleme: 29.04.2025 - 21:35
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        Şampiyon Ziraat Bankkart kupasını aldı!
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        Voleybol SMS Grup Efeler Ligi 2024-25 sezonu şampiyonu Ziraat Bankkart kupasını aldı.

        TVF Ziraat Bankkart Salonu'ndaki karşılaşmanın ardından kupa töreni düzenlendi.

        Kulüp tarihinin 4'üncü lig şampiyonluğuna ulaşan Ziraat Bankkart oyuncuları, törende "tek takım, tek rüya: şampiyon" yazan tişörtler giydi.

        Ziraat Bankkart'ın 32 yaşındaki pasörü Murat Yenipazar, final serisinin en değerli oyuncusu seçildi.

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        Şampiyon voleybolculara madalyalarını, Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile SMS Grup Üst Yöneticisi Onur Öngün, kupasını ise Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile SMS Grup Yönetim Kurulu Başkanı Serhat Öztürk verdi.

        Galatasaray HDI Sigorta oyuncuları ikincilik madalyalarını, TVF Yönetim Kurulu Üyeleri Abdurrahim Yıldız ve Altuğ Erim'den aldı.

        Sezonu zirvede tamamlayan oyuncular ve teknik heyet, büyük coşku yaşadı. Oyuncular, kupayla taraftarları selamladı.

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