SMA stantları hakkında düzenleme! İstanbul'da SMA/DMD yardım toplama stantları yasaklandı mı?
İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre; SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama stantlarının kaldırılacağı bildirildi. Yazılı açıklamada, "İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir." dendi. İşte, İstanbul Valiliği tarafından verilen stant kararının detayları...
İstanbul Valiliği, SMA/DMD gibi hastalıklara ilişkin tedavi amaçlı açılan yardım stantlarına yönelik yeni bir düzenlemeye gitti. Buna göre; Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD), tedavi masraflarının karşılanması üzerine kurulan stantların kaldırılmasına karar verildi ve belirtilen yerlerdeki stantların toplatılması için emir verildi. İşte, SMA/DMD stant düzenlemesine dair detaylar...
İSTANBUL'DA SMA STANTLARI YASAKLANDI MI, KALDIRILIYOR MU?
İstanbul Valiliği'nce, SMA/ DMD gibi hastalıklara ilişkin tedavi amaçlı açılan yardım stantlarına yönelik yeni bir karara imza attı. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı düzenleme ile beraber SMA ve DMD stantlarının metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde, toplu taşıma durak ve istasyonlarında, sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda, yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde, güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyeceği bildirildi.
İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI
İstanbul Valiliği'nce, SMA/ DMD gibi hastalıklara ilişkin tedavi amaçlı açılan yardım stantlarına yönelik düzenlemeye gidildi. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı düzenlemede şu ifadelere yer verildi:
"Bilindiği üzere, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD), tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı yardım toplama taleplerine, gereken incelemeler ve hukuki süreçler tamamlanmak suretiyle 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında valiliklerce izin verilmektedir.
Valiliğimize gelen şikayet ve ihbarlar ile yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde; SMA/DMD hastalarına ilişkin olarak caddeler, meydanlar, metro girişleri vb. yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı, bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir.
2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 5. maddesi “Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.” hükmü ile “kutu koymak” yardım toplama şekli olarak belirtilmiş, “stant” ifadesine yer verilmemiştir.
NEREDE YER ALAN SMA STANTLARI KALDIRILACAK?
İlimizde hiçbir surette sesli yardım toplama faaliyetlerine müsaade edilmeyecektir. SMA/DMD hastalarına yönelik yardım toplama onaylarında stant izni olup olmadığına bakılmaksızın, yürütülen yardım toplama faaliyetleri ile ilgili olarak;
- Metro giriş ve çıkışları ile köprü alt ve üst geçitlerinde,
- Toplu taşıma durak ve istasyonlarında,
- Sokak, cadde, çarşı, pazar, meydanlarda,
- Yaya geçişini ve trafik akışını engelleyen kalabalık yerlerde,
- Güvenlik zafiyeti oluşturabilecek mevkilerde tüm stantlar kaldırılarak yeniden kurulmasına izin verilmeyecektir.
Bu kapsamda, başta kolluk/zabıta birimleri olmak üzere yetkili birimlerce denetim faaliyetlerine ağırlık verilerek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde işlemlerin yapılması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi hususunda; bilgilerini ve gereğini önemle rica ederim."