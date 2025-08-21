İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLAMA YAPTI

İstanbul Valiliği'nce, SMA/ DMD gibi hastalıklara ilişkin tedavi amaçlı açılan yardım stantlarına yönelik düzenlemeye gidildi. İstanbul Valisi Davut Gül imzalı düzenlemede şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, Spinal Musküler Atrofi (SMA) ve Duchenne Musküler Distrofi (DMD), tedavi giderlerinin karşılanması amaçlı yardım toplama taleplerine, gereken incelemeler ve hukuki süreçler tamamlanmak suretiyle 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu kapsamında valiliklerce izin verilmektedir.

Valiliğimize gelen şikayet ve ihbarlar ile yapılan açık kaynak araştırmaları neticesinde; SMA/DMD hastalarına ilişkin olarak caddeler, meydanlar, metro girişleri vb. yerlerde yardım toplama stantlarının açıldığı, bu stantlarda ailelerin geniş kitlelere ulaşmak için yardım toplama izin belgesi bulunmayan aile büyükleri, akrabalar, arkadaşlarla hareket ettiği ve kesintisiz olarak yüksek sesli/rahatsız edici anonsların yapıldığı tespit edilmiştir.

2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun 5. maddesi “Bu Kanuna göre; makbuzla, belirli yerlere kutu koyarak, bankalarda hesap açtırarak, yardım pulu çıkararak, eşya piyangosu düzenleyerek, kültürel gösteriler ve sergiler yoluyla, spor gösterileri, gezi ve eğlenceler düzenlemek veya bilgileri otomatik ya da elektronik olarak işleme tâbi tutmuş sistemler kullanmak suretiyle yardım toplanabilir.” hükmü ile “kutu koymak” yardım toplama şekli olarak belirtilmiş, “stant” ifadesine yer verilmemiştir.