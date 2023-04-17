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Anne peşini bırakmadı! SMA'lı bebeğin bağış kutusunu çaldı

İstanbul'da vicdanları yaralayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Bayrampaşa'da SMA'lı bir bebek için kurulan stanttan bağış kutusu çalındı. Bu sırada bebeğin çaresiz annesi ise şüpheliyi kovalamaya başladı. Hırsız, bir süre sonra annenin müdahalesinin ardından kutuyu bırakıp kaçtı

Giriş: 17.04.2023 - 15:19 | Güncelleme: ABONE OL
SMA'lı bebeğin bağış kutusunu çaldı! - Haberler
SMA'lı bebeğin bağış kutusunu çaldı!
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AA

Bayrampaşa'da SMA'lı bebek için kurulan stanttan bağış kutusunu çalan şüpheli, yaşanan kovalamacada annenin müdahalesiyle elindeki kutuyu düşürerek motosikletle kaçtı.

AA'da yer alan habere göre ilçede SMA hastası Çınar Topuz'un tedavi masrafları için bağış yapılması amacıyla oluşturulan standın önüne gelen kasklı kişi destekte bulunacağını söyledi.

Anne Melek Topuz'u para bozdurma bahanesiyle oyalayan şüpheli, içinde para bulunan bağış kutusunu alarak kaçtı.

Melek Topuz ve çevredeki vatandaşlar, arkasından koşarak şüpheliyi kovaladı. Şüpheli motosiklete bindiği sırada Melek Topuz'un müdahalesiyle elindeki bağış kutusunu yere düşürdü.

Anne Topuz, motosikletle kaçan şüpheliden şikayetçi oldu. Bu arada, olay güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde başında kask olan şüphelinin koşarak motosiklete binmesi ve peşinden koşan anne ile diğer vatandaşların müdahalesi yer alıyor. Elindeki kutuyu düşüren şüphelinin motosikletle kaçması, annenin de yere düşen paraları toplaması kayıtta görülüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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