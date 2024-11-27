Sm' AESCH: 0 - Galatasaray Daikin: 3 | MAÇ SONUCU
CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında Galatasaray Daikin, deplasmanda İsviçre'nin Sm' AESCH takımını 3-0 yendi.
Giriş: 27.11.2024 - 23:39 Güncelleme: 27.11.2024 - 23:40
Galatasaray Daikin, CEV Kadınlar Challenge Kupası 8'li final turu ilk maçında deplasmanda İsviçre ekibi Sm' AESCH'ı 3-0 mağlup etti.
Sarı-kırmızılılar, Pfeffingen'deki müsabakada rakibini 25-18, 25-13, 25-17'lik setlerle mağlup etti.
Karşılaşmanın rövanşı 12 Aralık Perşembe günü İstanbul'da Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak.
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