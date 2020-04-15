15 NİSAN 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Hazine ve Maliye Bakanlığı ülkemizde yaşanan koronavirüs salgınına yönelik tedbir amaçlı vatandaşlara ve iş adamlarına yönelik ekonomik destekler veriyor. Koronavirüsün ülke ekonomilerine olumsuz etkisi ile birlikte "Slumpflasyon" terimi sıkça konuşulmaya başlandı. Peki Slumpflasyon nedir, ne demek? İşte Slumpflasyon'nun tanımı
SLUMPFLASYON NEDİR?
Bir ekonomide enflasyon olgusu yaşanırken ekonomi küçülüyorsa o ekonomide slumpflasyon (enflasyon içinde küçülme) hali var demektir.
Ekonomik krizlerin en zoru budur. Çünkü burada bir yandan enflasyonu düşürmeye uğraşırken bir yandan da ekonominin küçülmesini önce durdurmaya sonra da büyümeye döndürmeye yönelik bir ekonomi politikası uygulamak gerekmektedir.
Makroekonomik hedeflerin ve politika araçlarının birbiriyle çelişkisi en fazla burada ortaya çıkar. Bir yandan enflasyonu düşürmek, bir yandan büyümeye geçmek, bir yandan bunlara eşlik etmesi büyük olasılık içinde olan işsizlik artışını engelleyip istihdamı artırabilmek birbiriyle çelişen hedeflerdir.
Ekonomist Mahfi Eğilmez'e göre uygulanacak politikanın zorluğuna göre kriz hallerini en kötüden daha az kötüye olacak şekilde sıralaması şöyledir; 1. slumpflasyon, 2. depresyon, 3. resesyon, 4. deflasyon, 5. stagflasyon ve 6. enflasyon. Bu sıralamada en kötü slumpflasyon haliyken, daha az kötü enflasyondur.
Bu sıralamada uygulanacak ekonomi politikasının zorluğu dikkate alınmıştır. En zor politika slumpflasyon için oluşturulacak politikadır. Çünkü bir yandan ekonomik küçülmeyle bir yandan da enflasyonla mücadele etmek gerekecektir ki bu iki mücadelede kullanılacak araçlar çoğu kez birbirinin aleyhine çalışır.
Bunların bir bölümü çoğu kez bir arada olabilir ya da zaman içinde birinden ötekine dönüşbeilir. Örneğin slumpflasyonda enflasyonla resesyon birlikte görünür. Başlangıçta resesyon olarak başlayan bir kriz derinleştikçe depresyona dönüşebilir. Enflasyonla büyüme bir arada giderken büyümenin durmasıyla birlikte stagflasyon ortaya çıkabilir.
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