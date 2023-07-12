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Kelime anlamı olarak “Slavların Ülkesi” manasına gelen Slovenya’da ağırlıklı olarak Sloven nüfus ikamet etmektedir. Peki bunun dışında Slovenya nüfusu kimlerden oluşmaktadır? Slovenya para birimi nedir? İşte, tüm detaylar...

Slovenya Nerede?

Slovenya hangi kıtada yer almaktadır diye bir soru yöneltildiğinde verilecek cevap, Avrupa kıtası olacaktır. Orta Avrupa’nın güneyinde yer alan bir ülke olan Slovenya; batıda İtalya, güneybatıda Adriyatik Denizi, kuzeydoğuda Macaristan, kuzeyde Avusturya ve güneybatıda ise Hırvatistan ile çevrilidir.

1991 yılına kadar, 1918 tarihinde kurulan Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin bir parçası olan Slovenya; 1991 tarihinde Yugoslavya’dan ayrılarak, bağımsızlığını ilan etmiş ve Slovenya Cumhuriyeti adını almıştır. Bağımsızlığını kazandıktan sonra parlamenter demokrasi ile yönetilmeye başlayan Slovenya, günümüzde nitelikli bir iş gücüne sahip, istikrarlı bir şekilde büyüyen ve refah seviyesini yükseltmiş bir ülke olarak dikkat çekmektedir. Bağımsızlığını kazandıktan sonra yüzünü batı dünyasına da dönen Slovenya 2004 yılında Avrupa Birliği’ne de üye olmuştur.

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Slovenya Başkenti

Slovenya’nın başkenti Ljubljana ya da bir başka ifadeyle Lübliyana’dır. Ülkenin başkenti olmasının yanı sıra en büyük şehri de olan Ljubljana, Alp Dağları’na yakın olması sebebiyle harika bir doğaya sahiptir. Bünyesinde barındırdığı yeşil alanlar sebebiyle 2016 yılında Avrupa Yeşil Başkent ödülünü de kazanan Ljubljana, eski ve yeni şehir olarak iki farklı bölgeye ayrılmıştır. Geçmişte Avusturya-Macaristan İmparatorluğu toprağı olması sebebiyle, Alman etkisinin de görünür olduğu Ljubljana’da Celce Kalesi, Ljubljana Kalesi ve Pleterje Carthusian Manastırı gibi önemli mimari eserler de yer almaktadır.

Slovenya Nüfusu

2023 verilerine göre Slovenya’nın nüfusu 2 milyon 119 bin kişiden meydana gelmektedir. Avrupa’nın küçük ülkelerinden bir tanesi olan Slovenya’da, nüfusun yaklaşık olarak %83’ü Sloven halktan meydana gelmektedir. Slovenlerin dışında farklı etnik grupları da bünyesinde barındıran Slovenya’da Sırp, Macar, Hırvat, Boşnak, İtalyan, Arnavut ve Makedon gruplar da yaşamaktadırlar. Dini inanç hususunda ise Slovenya halkının büyük bir çoğunluğu, Hristiyanlığın Katolik mezhebine mensuptur.

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Slovenya Para Birimi

Slovenya’da kullanılan resmi para birimi Euro’dur. 2004 yılında Avrupa Birliği’ne üye olan Slovenya; 2008 yılında, Avrupa Birliği ülkelerinin birçoğunun içinde bulunduğu Euro Bölgesi’ne katılmış ve bu tarihten itibaren Euro’yu resmi para birimi olarak kullanmaya başlamıştır.

Euro’dan önce ülkede kullanılan para biriminin ismi ise Slovenya tolarıdır. 1991 yılından itibaren kullanılmaya başlanan bu para birimi 2008 yılına kadar tedavülde kalmıştır.

Slovenya Bayrağının Anlamı

7 Haziran 1991 tarihinde kabul edilen Slovenya bayrağı; beyaz, mavi, kırmızı renkten oluşturulmuş üç yatay çizgiden ve bayrağın sol üst köşesinde yer alan devlet armasından meydana gelmektedir. Bayrakta bulunan bu üç renk Panslavizm’i temsil ederken; devlet arması içinde yer alan üç yıldız ülkenin bağımsızlığını sembolize eder.

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Slovenya Şehirleri

Slovenya’da toplam 11 şehir yer almaktadır. Bu şehirler arasında öne çıkanlar ise şu şekildedir:

Ljubljana

Maribor

Kamnik

Ptuj

Kranj

Slovenya Türkiye Saat Farkı

Slovenya ile Türkiye arasında 1 saatlik bir fark bulunmaktadır ve Türkiye yerel saati, Slovenya’dan 1 saat ileridedir.