Slovakya Savunma Bakanlığı'ndan eski hükümete suç duyurusu: "Ukrayna’ya savaş uçağı hibe edildi"

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Slovakya Savunma Bakanlığı Sekreteri Igor Melicher, 2023’teki geçici hükümetin Başbakanı Eduard Heger ve Savunma Bakanı Jaroslav Nad hakkında, Ukrayna’ya 13 savaş uçağı ve hava savunma sistemi hibe edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Melicher, basına yaptığı açıklamada, Bakanlığın, Sovyet yapımı MİG 29 savaş uçakları ve Kub hava savunma sisteminin belirli bir kısmının Ukrayna’ya hibe edilmesine ilişkin Heger ve Nad hakkında suç duyurusunda bulunacağını kamuoyuyla paylaştı.

Dönemin Başbakanı Heger ve eski Savunma Bakanı Nad’ın anayasaya aykırı davrandıklarını kaydeden Melicher, bunun ayrıca yabancı bir ülkeden alınan askeri mühimmatın tasarrufuna ilişkin sözleşmeye de uymadığını savundu.

Melicher, Heger ve Nad hakkında "görevi kötüye kullanma, askeri mühimmatlara ilişkin sözleşmenin ihlali ve sabotaj" gerçekçisiyle suç duyurusunda bulunacaklarını belirterek, "Bu kararın ardından gökyüzü korumasız kaldı ve vatandaşlar risk altındaydı." dedi. NE OLMUŞTU? Slovakya’da Mart 2023’te dönemin geçici hükümeti, Ukrayna’ya 13 adet MİG 29 ve Kub hava savunma sisteminin belirli bir kısmının hibe edilmesi kararını almıştı. O dönemde ülke içinde geçici bir hükümetin bu yönde karar alıp alamayacağı tartışmaya neden olmuştu. *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir, arşivdendir.