AA

Nad, Twitter’dan yaptığı açıklamada, ilk 4 Mig-29’un Ukrayna’ya teslim edildiği bilgisini paylaştı. Nad, "(Jetlerle) Çok sayıda yaşam korunabilir ve Putin’in saldırganlığından, Ukrayna’nın topraklarını ve altyapısını korumasına yardımcı olur." ifadesini kullandı.

Slovakya'nın, Ukrayna’nın ihtiyaç duyduğu sürece yardım göndermeyi sürdüreceğini kaydeden Nad, Rusya tarafından topraklarına saldırılan Ukrayna'nın desteği hak ettiğini belirtti.

Eylül 2022’de kullanımdan kaldırdığı 13 Sovyet yapımı "Mig-29" jetleri, Ukrayna’ya hibe etme düşüncesine yeşil ışık yakan Slovakya, 17 Mart’ta bu savaş uçaklarının Kiev yönetimine verilmesi kararı almıştı.​​​​​​​

Fotoğraf: AP

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