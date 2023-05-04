Fenerbahçe'de Tyler Dorsey 21 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, deplasman ekibinde Kostas Sloukas kaydettiği 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

Olympiakos'un ezeli rakibi Panathinaikos'un Başkanı Dimitris Giannakopoulos da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Saha kenarından çekilen bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Sloukas'ın takımına galibiyeti getiren şut öncesinde steps yaptığı iddia edildi.