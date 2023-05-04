Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi 3. maçında Sloukas’ın bitime 1 saniye kala attığı üçlükle 72-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos karşısındaki seride 2-1 geriye düştü.
Fenerbahçe'de Tyler Dorsey 21 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, deplasman ekibinde Kostas Sloukas kaydettiği 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.
SLOUKAS'IN SAYISINDA GÖZLERDEN KAÇAN HATA
Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözlerden kaçan bir detay ortaya çıktı.
Saha kenarından çekilen bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Sloukas'ın takımına galibiyeti getiren şut öncesinde steps yaptığı iddia edildi.
PANATHINAIKOS BAŞKANI PAYLAŞTI
Olympiakos'un ezeli rakibi Panathinaikos'un Başkanı Dimitris Giannakopoulos da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.