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Sloukas'ın attığı üçlük öncesi steps: Taraftarlardan tepki!

EuroLeague play-off serisi üçüncü maçında evinde Olympiakos'u konuk eden Fenerbahçe Beko, bitime bir saniye kala Sloukas'ın attığı üçlükle karşılaşmadan mağlup ayrıldı ve eline geçirdiği saha avantajını yeniden kaybetti. Maçın ardından ise sosyal medyada Sloukas'ın attığı üçlük öncesi steps yaptığı görüntüler paylaşıldı. Panathinaikos Başkanı Giannakopoulos da o anları paylaşanlar arasındaydı. İşte yaşananlar...

Giriş: 04.05.2023 - 19:06 | Güncelleme: ABONE OL
Sloukas'ın attığı üçlük öncesi steps: Taraftarlardan tepki!
HABERTURK.COM

Fenerbahçe Beko, EuroLeague play-off serisi 3. maçında Sloukas’ın bitime 1 saniye kala attığı üçlükle 72-71 mağlup oldu. Sarı-lacivertliler, Olympiakos karşısındaki seride 2-1 geriye düştü.

Fenerbahçe'de Tyler Dorsey 21 sayıyla karşılaşmayı tamamlarken, deplasman ekibinde Kostas Sloukas kaydettiği 25 sayıyla karşılaşmanın en skorer ismi oldu.

SLOUKAS'IN SAYISINDA GÖZLERDEN KAÇAN HATA

Fenerbahçe'nin mağlubiyetinin ardından gözlerden kaçan bir detay ortaya çıktı.

Saha kenarından çekilen bir videonun sosyal medyada yayılmasının ardından Sloukas'ın takımına galibiyeti getiren şut öncesinde steps yaptığı iddia edildi.

PANATHINAIKOS BAŞKANI PAYLAŞTI

Olympiakos'un ezeli rakibi Panathinaikos'un Başkanı Dimitris Giannakopoulos da o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

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