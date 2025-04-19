Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye İngiltere'den rakip!
Fenerbahçe'de gösterdiği başarılı performans sonrası beğenileri kazanan ve Sarı-Lacivertlilerin bonservisini almak istediği Slovak savunmacının transferinde Fenerbahçe'ye rakip çıktı. Milan Skriniar için Vitor Pereira'nın çalıştırdığı Wolverhampton'ın devreye girdiği iddia edildi. İşte detaylar...
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Fenerbahçe'nin kış transfer döneminde PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve bonservisini almak için çalışmalara başladığı Milan Skriniar'ın talipleri artmaya devam ediyor.
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İngiltere Premier Lig ekiplerinden Wolverhampton'ın Skriniar için hamle yapmaya hazır olduğu aktarıldı.
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Caught Offside'da yer alan iddiaya göre; İngiliz ekibi, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Milan Skriniar için devreye girdi.
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Vitor Pereira'nın takıma geçmesi ile birlikte küme düşme hattından uzaklaşan ve istikrarlı sonuçlar alan Wolves, defansa takviye yapmak istiyor. Bu nedenle İngiliz ekibinin, Skriniar'ın peşine düştüğü belirtildi.
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Haberde, Premier League'den aralarında Tottenham, Everton, Crystal Palace ve Bournemouth'un da bulunduğu birçok kulübün Slovak stoperi takip ettiği açıklandı.
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PSG 20 MİLYON EURO İSTİYOR İDDİASI!
PSG, Fenerbahçe'nin de bonservisini almak istediği 30 yaşındaki yıldız oyuncunun fiyatını 20 milyon Euro olarak belirledi.
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Bu sezon sarı-lacivertli forma ile 16 maçta görev alan Skriniar, bu karşılaşmalarda 2 gol atıp 1 de asist yaptı.
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