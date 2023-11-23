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        Haberler Yaşam Skinny Ne Demek? Skinny Fit Jean Pantolon Kalıbı ve Anlamı Nedir?

        Skinny ne demek? Skinny Fit Jean pantolon kalıbı ve anlamı nedir?

        Skinny fit jean terimi, giyim endüstrisinde sıkça kullanılan bir terimdir ve dar kesimli bir jean tarzını ifade eder. Bel bölgesinde sıkıca oturan ve bacak boyunca dar bir yapıya sahip olan bir kesim tarzını gösterir. Bu jean modeli, vücudu saran ve belirginleştiren bir tasarımıyla bilinir. Skinny fit jean, bel çevresinde düşük bel oturuşuna sahip olabilir ve bacak kısmında aşağı doğru daralmaya devam edebilir. Bu kesim tarzı, özellikle gençler ve genç yetişkinler arasında popülerdir. Moda dünyasındaki trendlere uygun olarak tasarlanan skinny fit jean, genellikle şehirli, modern ve şık bir görünüm sunar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.11.2023 - 17:35 Güncelleme: 23.11.2023 - 17:35
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        Skinny ne demek?
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        Bu jean kalıbı, bel kısmında sıkıca oturarak vücut hatlarını vurgular, bacak kısmında ise aşağıya doğru daralarak şıklık ve zarafet sunar. Skinny fit jean, geniş bir renk ve desen yelpazesiyle çeşitli kombinasyonlara olanak tanır. Bu kesim tarzı hem casual giyimde rahatlık sağlar hem de şık kombinlerde trend bir görünüm elde etmeyi amaçlar. Skinny fit jean, giyim endüstrisindeki modern tasarım anlayışının ve gençlerin tercihlerinin bir yansımasıdır. Peki, skinny ne demek? Skinny fit ne demek?

        Skinny Ne Demek?

        "Skinny" terimi İngilizce kökenli bir kelimedir ve Türkçe'de ince, zayıf veya dar gibi anlamlara gelir. Bu terim, nesnelerin veya kişilerin fiziksel olarak dar veya ince bir yapıya sahip olmalarını ifade eder. Giyim endüstrisinde ise skinny terimi, özellikle dar ve vücudu sıkıca saran kesimlerdeki giyim parçalarını tanımlamak için kullanılır. Bu terim, özellikle skinny jean gibi giyim parçalarında sıkça karşımıza çıkar ve vücudu saran, dar kesimli giyim tarzını ifade eder.

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        Skinny fit jean, bel kısmında sıkıca oturan ve bacak kısmında aşağıya doğru daralan bir kesim tarzını simgeler. Bu jean tarzı, belirgin vücut hatlarını ortaya çıkaran ve modern bir görünüm sunan bir tasarım anlayışını yansıtarak popülerlik kazanmıştır. Skinny fit jean, gençler ve genç yetişkinler arasında tercih edilen bir giyim tarzıdır.

        Skinny Fit Ne Demek?

        "Skinny fit" terimi, giyim endüstrisinde sıkça kullanılan bir terimdir ve giyim parçalarının vücuda sıkıca oturan, bacak kısmında daralan bir kesim tarzını ifade eder. Skinny fit, bel bölgesinde sıkıca otururken bacak kısmında aşağıya doğru daralan bir tasarım anlayışını simgeler. Bu kesim tarzı şehirli, modern ve şık bir görünüm sunarak vücudu saran bir tasarımı ifade eder.

        Bu jean modeli, birçok renk ve desen seçeneğiyle sunulabilir ve farklı kombinasyonlarda kullanılabilir. Skinny fit jean, özellikle casual giyimden şık kombinlere kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunar. Her ne kadar skinny fit jean daha ince vücut tiplerine uygun gibi görünse de doğru kombinasyonlarla farklı vücut tiplerine de uyum sağlayabilir. Skinny fit jean, modanın ve bireylerin tarzının evrimine ayak uyduran, modern ve özgün bir jean tarzını temsil eder. Peki, kalan tüm detaylarıyla skinny jean ne demek?

        Skinny Jean Ne Demek?

        Skinny jean, giyim endüstrisinde popüler olan ve bel kısmında sıkıca oturan, bacakta ise aşağıya doğru daralan bir kesim tarzını ifade eder. Skinny jean, gençler ve genç yetişkinler arasında tercih edilen bir jean tarzıdır. Vücudu saran ve belirginleştiren bu kesim tarzı, modern şehirli tarzı yansıtarak sıkça tercih edilir. Skinny jean, farklı renk ve desen seçenekleriyle çeşitli kombin seçeneklerine uyum sağlar ve günlük giyimden şık davet kombinlere kadar geniş bir stil yelpazesi sunar.

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        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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