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Siz fark etmeseniz de renkler sizinle konuşuyor! İşte renklerin psikolojik manaları

Siz fark etmeseniz de renkler sizinle konuşuyor! İşte renklerin psikolojik anlamları

Renklerin belki bir dili ama yok ama enerjileri var ve bu enerji, bizim ruh halimize doğrudan etki ediyor. Bu nedenle, dekorasyon veya kıyafet seçiminde renk psikolojisini unutmamak gerekir. Her renk kendi başına güzel olsa da yanlış veya aşırı kullanmak, kişinin ruh halini olumsuz yönde etkileyebilir.

Giriş: 22.04.2023 - 17:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • KIRMIZI

    - Aşk, tutku ve öfke gibi yoğun duyguları temsil eder.

    - Heyecan verici bir enerjisi vardır ve kişileri harekete geçirmeye iter.

    - Sıcak ve pozitiftir, hayatta kalma arzusuyla ilişkilendirilir.

    - Güçlü bir eril enerji yayar.

    - Metabolizmayı hızlandırır, solunum hızını artırır ve kan basıncını yükseltir.

    Olumsuz Özellikleri;

    - Görsel gerginliğe neden olabilir.

    - Çok fazla kırmızı giymek bir kişinin "sorunlu" olduğuna düşündürebilir.

    - Kişinin otoriter biri olarak etiketlemensine neden olabilir.

  • SİYAH

    - Sofistikelik, çekicilik, güvenlik, duygusal emniyet, formalite ve dramatikliği temsil eder. 

    - Kişiyi daha ağır ve ciddi bir ruh haline sokar.

    - Siyah, tüm renkleri emdiği için psikolojiye de bu şekilde yansır. Karşı taraftan gelen tüm enerjiyi çeker ve kişinin etrafında bir duvar oluşturur.

    Olumsuz Özellikleri;

    - Tehditkar olarak algılanabilir.

    - Çok fazla siyah bunalma ve depresyon gibi duygu durumlarına karşı tetikleyicidir. 

  • KAHVERENGİ

    - Ciddiyet, sıcaklık, doğa ve güvenilirliği anlatır.

    - Kahverengi genellikle kırmızı ve sarıdan oluşur ve büyük oranda siyahtır. Sonuç olarak, siyahla aynı ciddiyete sahiptir, ancak daha sıcak ve yumuşaktır.

    -  Sağlam, güvenilir bir renktir ve çoğu insan onu "sessiz bir destekleyici" olarak görür.

    Olumsuz Özellikleri;

    - Eğlenceden uzak bir hava verir. 

  • SARI

    - Beynin sol, mantıksal tarafıyla rezonansa giren zihnin ve zekânın rengidir.

    - Yeni fikirlerin tonudur. Post-it notları ve bloknotlar bu yüzden sarı olarak tasarlanır. 

    - Spektrumun en açık tonu olan sarı, canlandırıcı ve aydınlatıcıdır; umut, mutluluk ve eğlence sunar.

    - Neşe duygusu yaratan, insanların ruhlarını aydınlatan sıcak ve mutlu bir renktir.

    Olumsuz Özellikleri;

    Bununla birlikte çok fazla sarı, özellikle zaten stresli olan kişilerde endişe, sinirlilik, endişe, ajitasyon ve kişisel yüzleşmeye neden olabilir.

  • MOR

    - Yüksek ideallere ilham verir, hayal gücünün ve maneviyatın rengidir.

    - Daha derin düşüncelerle bağlantı kurulmasını sağlayan içe dönük bir tondur.

    - Mor, kalite, fantezi ve yaratıcılığın yanı sıra zenginlik ve gücü temsil eder.

    - Genellikle yüksek kaliteli veya üstün bir ürünü belirtmek için mor renk kullanılır.

    Olumsuz Özellikleri;

    - Morun çok fazla kullanılması kişinin iç dünyasına fazlaca yönelmesine neden olabilir.

    - Yanlış yerde, yanlış mor tonun kullanılması diğer renklere nazaran daha fazla ucuz ve basit gözükür.

  • YEŞİL

    - Doğanın, dengenin ve büyümenin özüdür. Uyum, şifa ve istikrarı simgeler; dinlendirici ve güvenlidir.

    - Aynı zamanda özgüveni temsil eder. Daha koyu yeşiller para, zenginlik ve prestij ile ilgiliyken, daha açık yeşiller yeniden doğuş, büyüme ve tazelik ile ilgilidir.

    Olumsuz Özellikleri

    Çok fazla yeşil kıskançlık, açgözlülük ve bencillik duygularına yol açabilir.

  • TURUNCU

    - Dışadönüklüğü ve enerjiyi temsil eder. 

    - İyimserlik ve özgüvenin tonudur.

    - Cesaret, coşku, gençlik enerjisi, canlılık ilham verir.

    - Kırmızıdan daha nazik olan turuncu, dişil enerjiyi ve yaratım enerjisini temsil eder.

    -  Turuncu, kırmızının fiziksel enerjisini ve uyarımını; sarının neşesiyle birleştirerek sıcaklık ve mutluluk yayar.

    Olumsuz Özellikleri;

    - Çok fazla turuncu, hafif bir karakteri ve entelektüel değerlerin eksikliğini gösterir.

  • GRİ

    - Doğrudan psikolojik özelliği olmayan tek renktir.

    - İç karartıcıdır ve dünya griye döndüğünde içgüdüsel olarak uykuya çekilmeye hazırlanırız. 

    - Gri, birlikte kullanılan diğer renkler üzerinde söndürme etkisine sahiptir.

    Olumsuz Özellikleri;

    Grinin yoğun kullanımı genellikle güven eksikliğini ve açığa çıkma korkusunu gösterir.

  • MAVİ

    - Güvenin ve huzurun rengidir .

    - Bu renk, beyinde kırmızının tersi bir etkiye sahiptir. Sakinleştiricidir, gerginliği ve korkuyu azaltır, nabzı yavaşlatır ve iştahı azaltır.

    - Bilgeliğe ve daha yüksek ideallere ilham verirken samimi, içine kapanık ve sessiz bir renktir.

    - Mavi, evrensel olarak en çok tercih edilen renk olduğundan, iş ve hava yolu üniformalarında kullanımı en güvenli olandır. Güven, dürüstlük ve güvenilirlikle ilgilidir, bu nedenle müşteri sadakati oluşturmaya yardımcı olur.

    Olumsuz Özellikleri;

    Mavinin ve özellikle lacivertin dezavantajı; olgun, muhafazakar, sıkıcı görünebilmesi veya katı bir görünümü ifade edebilmesidir.

  • PEMBE

    - Kırmızının bir tonu olan pembenin, uyarmaktan çok yatıştırıcı etkisi vardır.

    - Aşkı, tutkuyu, tatlılığı, masumiyeti ve sofistikeliği temsil eder. 

    Olumsuz Özellikleri;

    Çok fazla pembe yorucu olabilir ve bazen cinsellik yaşama becerisini olumsuz etkiler.

  • BEYAZ

    - Hijyen, dürüstlük, berraklık, saflık, temizlik, sadelik ve incelik kavramlarını temsil eder.

    - Mekân tasarımlarında kullanıldığında geniş bir alan algısı yaratır. 

    Olumsuz Özellikleri;

    - Beyazın sıcak renkler üzerinde olumsuz etkisi vardır. Diğer renklerin cafcaflı görünmesini sağlar. 

    - Işığı çok fazla yansıttığı için dengeli kombin edilmesi zordur. MAVİ

    - Güvenin ve huzurun rengidir .

    - Bu renk, beyinde kırmızının tersi bir etkiye sahiptir. Sakinleştiricidir, gerginliği ve korkuyu azaltır, nabzı yavaşlatır ve iştahı azaltır.

    - Bilgeliğe ve daha yüksek ideallere ilham verirken samimi, içine kapanık ve sessiz bir renktir.

    - Mavi, evrensel olarak en çok tercih edilen renk olduğundan, iş ve hava yolu üniformalarında kullanımı en güvenli olandır. Güven, dürüstlük ve güvenilirlikle ilgilidir, bu nedenle müşteri sadakati oluşturmaya yardımcı olur.

    Olumsuz Özellikleri;

    Mavinin ve özellikle lacivertin dezavantajı; olgun, muhafazakar, sıkıcı görünebilmesi veya katı bir görünümü ifade edebilmesidir.

    Kaynak: London image Institute ve Colour Affects

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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