"Siz bizim şu hayattaki en büyük gücümüzsünüz!"

Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show’un sevilen oyuncuları Onur Atilla, Ecem Erkek, Onur Buldu, Çağlar Çorumlu, Meltem Yılmazkaya ve Ali Sunal, 100. yıla özel verdikleri mesajlarla çocukların bayramını kutlayarak, 23 Nisan coşkusunu izleyicilerle paylaştı.

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