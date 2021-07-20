Siyasilerin bayram mesajları!

HABERTURK.COM / Ajanslar

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yayımladığı Kurban Bayramı mesajında "Kurban Bayramımızın sizin, sevdiklerinizin, ülkemizin ve İslam âleminin huzur, barış ve refahına vesile olmasını dilerken, her birinizi kalpten selamlıyorum" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Kurban Bayramı dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada "Aziz Milletim. Bütün dünya ile birlikte bizim de hayatımızı etkileyen koronavirüsün gölgesinde, bir bayramımızı daha kutlamanın buruk sevinci içindeyiz. Hangi hâl içinde olursak olalım, bayramlarımızın bizi tazelediğini, duygularımızı toplumsal bir sevinç ânına çevirdiğini biliyoruz. Birbirimize biraz daha anlayış ve arttırılmış bir hoşgörü ile yaklaştığımız bayram günlerinde, hayatımızın akışı da kısa süreliğine değişiyor. Bayram bilinci bütün kötümserliklerimizin üzerine bir sünger çekip bizi adeta yeni bir başlangıç noktasına, yeni bir umut kapısına getiriyor. Kurban Bayramımızın sizin, sevdiklerinizin, ülkemizin ve İslam âleminin huzur, barış ve refahına vesile olmasını dilerken, her birinizi kalpten selamlıyorum. Duamız odur ki; Aziz Milletimizin birlik ve dirliği ebedî olsun, yeryüzü iyilik, merhamet ve adalet yurdu olsun. Cenab-ı Hak Bayram sevincimizi dâim etsin" dedi.

BAKAN KOCA: AŞISINI YAPTIRMAYI ERTELEYENLERLE LÜTFEN KONUŞALIM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından videolu Kurban Bayramı mesajı yayımladı. "Buruk, gözümüz gelecekte üç bayram yaşadık. Salgın henüz son bulmamış olsa da bu bayram önceki üç bayramdan farklı; artık aşı var. Milyonlarca insan aşı oldu. Henüz olmayanlar da peş peşe aşı yaptırmaya devam ediyor." ifadesini kullanan Koca, azalan endişelerin, kavuşulan özgürlüğün uyulan tedbirler ve aşının sonucu olduğuna dikkati çekti.

Bakan Koca, şunları kaydetti: "Bilmenizi isterim ki bu gidiş, salgının geri dönüşünün olmadığı bir gidiştir. Şu anki bilgiler Kovid-19'un uzun vadede aşıyla ortadan kalkabileceğini göstermektedir. Çünkü aşı, hastalığın kolay, belki de hiç fark edilmeyecek şekilde geçirilmesini sağlamakla kalmamaktadır, bulaştırıcılığını da önleyebilmektedir. Bunun için hatırlatıyorum, aşınızı oldunuz mu? Aşısını olanlardan yine bunun için istirham ediyorum; 'ben aşımı oldum, sağlığım için gerekeni, topluma karşı da görevimi yaptım' demekle yetinmeyin, bu iş aşılanma oranı yüzde 100'e yaklaşınca bitecek. Aşısını yaptırmayı erteleyenlerle lütfen konuşun."

'TEDBİRLERE DEVAM EDELİM' ÇAĞRISI

Sağlık Bakanı Koca, mesajında, "İşi sağlama alıncaya kadar tedbirlere devam etmeliyiz. Bayram günlerinde tıpkı eskisi gibi dikkatli olmalıyız ki bu salgın dönemindeki son bayram olsun. Kurban Bayramı'nızı yürekten kutluyorum, gelecekteki bayramların hazırlıklarına şimdiden başlamalıyız" ifadelerine yer verdi.

KARAMOLLAOĞLU'NUN BAYRAM MESAJI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Kurban Bayramı namazını kurmaylarıyla birlikte Balgat Hamidiye Camii´nde kıldı. Camii çıkışı açıklama yapan Karamollaoğlu, vatandaşların Kurban Bayramı´nı kutlayarak, "Elbette Kurban Bayramı´nı idrak ettik, namazlarımızı kıldık. Bütün milletimizin Kurban Bayramı´nı tebrik ediyorum. Cenabı Hak inşallah daha güzel, sağlıklı günlerde Kurban Bayramı´nı yeniden idrak etmemizi bizlere nasip eder" diye konuştu.

'CENABI HAK O ACILARI BİR DAHA GÖSTERMESİN'

Karamollaoğlu, Kurban Bayramı ile Kıbrıs Zaferi'nin aynı güne denk geldiğini hatırlatarak, "Tabi bu bayram, bu tarih bizim için başka manalar da ifade ediyor. Aynı zamanda Kıbrıs Zaferi'nin de 47'nci yıl dönümüne denk geldi. Cenabı Hak o acıları bir daha göstermesin, en büyük zaferleri nasip etsin. Bu Kıbrıs Zaferi münasebetiyle Sayın Cumhurbaşkanı Kıbrıs'ta bulunuyor. Bizim de Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız Sayın Oğuzhan Asiltürk Bey de orada şu anda. Onların da ben bayramlarını tebrik ediyorum. Tabi onlar hem Kıbrıs Zaferi´ni idrak etmek hem de Kurban Bayramı´nı Kıbrıs'ta idrak etmek için oradalar" ifadelerini kaydetti.

Karamollaoğlu, Saadet Partisi´nin kuruluş yıl dönümünün de 20 Temmuz'a denk geldiğini belirterek, "Biz tabi 20 Temmuz olarak ayrı bir özelliğimiz de var. Saadet Partimiz 20 Temmuz'da kurulmuştu. Bundan dolayı da biz Saadet Partimizin kuruluş yıl dönümünü de idrak etmiş oluyoruz. Ben bütün Saadet Partili kardeşlerimin bu kuruluş yıl dönümlerini de tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.