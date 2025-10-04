Siyasetten Türkiye'ye gelen Sumud aktivistlerine selam

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail güçlerince uluslararası sularda yasa dışı el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan aktivistlerin İstanbul'a ulaşmasının ardından, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" mesajını paylaştı.

Bakan Fidan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarını ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağının İstanbul’a ulaştığını hatırlattı.

Paylaşımda "Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor." diyen Fidan, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" ifadelerine yer verdi.

BAKAN YERLİKAYA: TEŞEKKÜR EDİYOR HOŞGELDİNİZ DİYORUM

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36’sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul’a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu’nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum" dedi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak gibi ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda müdahale etmiş, insanlığın ortak vicdanını ayaklar altına almıştı. Bugün Gazze’de süregelen soykırım, Vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36’sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul’a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu’nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.

Çelik'ten paylaşım

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.