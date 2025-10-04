Siyasetten Türkiye'ye gelen Sumud aktivistlerine selam
İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu'ndak 36'sı Türk vatandaşı 137 aktivistin Türkiye'ye getirilmesinin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İletişim Başkanı Burhanettin Duran bir paylaşım yaparak aktivistleri selamladı. AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala da "Küresel Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın bir bölümü ülkemize sağ salim döndü, kalanların getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir" ifadesini kullandı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail güçlerince uluslararası sularda yasa dışı el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan aktivistlerin İstanbul'a ulaşmasının ardından, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" mesajını paylaştı.
Bakan Fidan NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan Türk vatandaşlarını ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları (THY) uçağının İstanbul’a ulaştığını hatırlattı.
Paylaşımda "Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor." diyen Fidan, "İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler, adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular. Hoş geldiniz!" ifadelerine yer verdi.
BAKAN YERLİKAYA: TEŞEKKÜR EDİYOR HOŞGELDİNİZ DİYORUM
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36’sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul’a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu’nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum" dedi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İsrail, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak gibi ulvi bir amaç uğruna yola çıkan Küresel Sumud Filosuna uluslararası sularda müdahale etmiş, insanlığın ortak vicdanını ayaklar altına almıştı. Bugün Gazze’de süregelen soykırım, Vicdan sahibi tüm yürekler tarafından lanetleniyor. Ülkemizin tahsis ettiği uçak, 36’sı Türk 137 aktivisti güven içinde İstanbul’a ulaştırdı. Yüreği Gazze için atan ve Küresel Sumud Filosu’nda yer alan tüm kardeşlerimize teşekkür ediyor ve hoş geldiniz diyorum" ifadelerini kullandı.
Çelik'ten paylaşım
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Çelik, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:
"Sumud Filosu'nun insanlığı yücelten asil yolcularını selamlıyoruz. Yolculuğunuz mübarektir. Hoş geldiniz. Sumud yolcuları 'Gazze insanlığın evidir.' mesajını tüm dünyaya ulaştırmıştır. Sumud Filosu, insanlığın soykırım şebekesine teslim olmayacağını ispat etmiştir. Soykırım şebekesi bir kere daha insanlık ve hak divanında mahkum edilmiştir."
"CESARETLERİNİ VE KARARLILIKLARINI SELAMLIYORUM"
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'in alıkoyduğu Küresel Sumud Filosu aktivistlerinin Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşım yaptı.
Duran, NSosyal hesabındaki paylaşımında, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan Türk vatandaşlarından 36'sının, diğer ülke vatandaşlarıyla birlikte THY uçağıyla Türkiye'ye ulaştığını hatırlattı.
Diğer vatandaşların da kısa süre içinde Türkiye'ye getirileceğini belirten Burhanettin Duran, "Bu vesileyle küresel vicdanın sesi olan ve Gazze konusunda önemli bir farkındalık oluşturan Küresel Sumud Filosu katılımcılarının duyarlılıklarını, cesaretlerini ve kararlılıklarını bir kez daha selamlıyorum." ifadelerini kullandı.
ALA: KALANLARIN GETİRİLMESİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRDÜRÜLÜYOR
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "Küresel Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın bir bölümü ülkemize sağ salim döndü, kalanların getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.
Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı liderliği, Dışişleri Bakanlığımızın yürüttüğü yoğun diplomatik temaslar ve ilgili tüm kurumlarımızın eş güdümlü çalışmaları neticesinde, Küresel Sumud Filosu'nda yer alan vatandaşlarımızın bir bölümü ülkemize sağ salim döndü, kalanların getirilmesi için çalışmalar sürdürülmektedir. Vatandaşlarımızın güvenliği ve esenliği her zaman önceliğimizdir."