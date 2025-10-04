Habertürk
        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü | Son dakika haberleri

        TBMM Başkanı Kurtulmuş: Vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü

        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Küresel Sumud Filosu'nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü" dedi

        Giriş: 04.10.2025 - 17:39 Güncelleme: 04.10.2025 - 17:39
        'Vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü'
        TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu’nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze’nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun" dedi.

        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Haberi Görüntüle

        FOTO: AA

