Siyaha büründü, Marmara'ya dökülüyor!

DHA

Kaz Dağı'ndan doğup, Erdek Körfezi'ne dökülen Gönen Çayı'nda çevre kirliliği yaşanıyor. Birçok dereyle birleşerek Erdek'ten Marmara Denizi'ne dökülen yaklaşık 134 kilometrelik Gönen Çayı, atıklar nedeniyle siyaha büründü. Kirli su, son dönemde deniz salyasıyla gündeme gelen Marmara Denizi'nin de kirliliğinin artmasına neden oluyor. Sudaki siyahlık, çevre halkında tedirginlik yarattı.

GÜMÇED Bandırma Şube Başkanı Gültekin Mutlu, "Kaz Dağları'ndan doğan Gönen Çayı'nın denize döküldüğü Misakça deltası üzerindeyiz. Gönen Çayı'nın kirleticilerinin başında, Gönen Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar geliyor. Jelatin fabrikası, deri fabrikaları, yenilenebilir enerji işletmesi atıklarını arıtmadan Gönen Çayı'na veriyorlar. Onlarca sanayi kuruluşu atık tesislerini çalıştırmadan atıklarını Gönen Çayı'na deşarj ettikleri için çay hızlı bir şekilde kirleniyor. Buradan, Misakça'dan da Gönen Çayı Marmara Denizi'ne dökülüyor. Maalesef bu kirliliğin önüne geçilmek için bazı çalışmalar yapılsa da yeterli gelmiyor" dedi.

'FABRİKALAR ATIKLARINI ÇAYA BOŞALTIYOR'

2017 yılında Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı'nın hazırlandığını belirten Mutlu, şöyle konuştu: "Su kalitesini artırmak için belirli bölgelere su izleme noktaları yerleştirilmesi düşünülüyordu. Yine bunun yanında arıtma tesisi olmayan fabrikalara arıtma tesisi kurulması ve bunların çalıştırılmasının gereği üzerinde duruldu 2017'de yapılan toplantıda ama 2017'den bugüne kadar çevre derneklerinin de üyesi olduğu bu yürütme kuruluna toplantı yapılıp yapılmadığı, bu konuda bir faaliyet yürütülüp yürütülmediğini de maalesef bilmiyoruz.

Gerekli çalışmalar yapılmış olsaydı, kirleticilerin engellenmesine yönelik gerekli adımlar atılsaydı bu çay bugün bu halde olmazdı. Maalesef fabrikalar atıklarını arıtmadan çaya boşaltmakta. Çayla birlikte Marmara Denizi de hızla yok olmaya doğru gitmektedir. Biz ilgililerden 2017 yılında yapılan Gönen Deltası Sulak Alan Eylem Planı çalışmalarını kamuoyuna, basına açıklanmasını istiyoruz. Bugüne kadar ne gibi çalışmalar yapıldı? Bu 5 yıllık bir plandı. Bu planın sonunda gerekli çalışmaların yapılıp yapılmadığını bilmekte çevre örgütleri ve halk olarak bizim en doğal hakkımız. Bunu takip etmek de görevimiz."

'BU ÇAYDA DEĞİL 14, 2 BALIK TÜRÜNÜN YAŞADIĞINA İNANMAK BİLE ZOR'

Gönen Çayı'ndaki canlı popülasyonu ve balık çeşitliliği konularına da değinen Mutlu, "Çayda 14 farklı balık türünün yaşadığı söyleniyor ama maalesef bu çayda değil 14, 2 balık türünün yaşadığına inanmak bile gerçekten çok zor. Bu kirlilik çayda yaşayan canlıların da neslinin hızlı bir şekilde tükenmesine yol açıyor" ifadelerini kullandı.