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        Haberler Televizyon 'Siyah Kalp'te 'Sumru' için tehlike çanları çalmaya başlıyor

        'Siyah Kalp'te 'Sumru' için tehlike çanları çalmaya başlıyor

        'Siyah Kalp'in bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak olan ikinci bölümünde yaşanacak yeni gelişmeler, izleyicileri yeni bir heyecana sürükleyecek. 'Sumru' için tehlike çanları çalmaya başlayacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.09.2024 - 12:39 Güncelleme: 19.09.2024 - 15:50
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        Tehlike çanları çalmaya başlıyor
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        SHOW TV'nin, Tims&B Productions imzalı, yapımcılığını Timur Savcı ile Burak Sağyaşar'ın üstlendiği yeni dizisi 'Siyah Kalp', bu akşam saat 20.00'de ikinci bölümüyle ekranlara gelecek.

        Yaşanacak yeni gelişmeler, izleyicileri yeni bir heyecana sürükleyecek.

        Yönetmenliğini; Uluç Bayraktar’ın, senaristliğini ise Yıldız Tunç’un üstlendiği 'Siyah Kalp’in kadrosunda; Ece Uslu (Sumru), Aras Aydın (Nuh), Hafsanur Sancaktutan (Melek), Leyla Tanlar (Sevilay), Burak Tozkoparan (Cihan), Esra Dermancıoğlu (Hikmet), Burak Sergen (Samet), Genco Özak (Esat), İlker Aksum (Tahsin), Bülent Polat (Bünyamin), Ayşe Tunaboylu (Enise), Gözde Cığacı (Canan), Derin İnce (Harika), Deniz Karabaş (Esma), Ferda Işıl (Sakine) ve Işıl Yücesoy (Nihayet) gibi birbirinden başarılı ve usta isim yer alıyor.

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        'Siyah Kalp’in 2'nci bölümünde yaşanacaklar;

        Karşısında Melek ve Nuh’u gören Sumru neye uğradığını şaşırır. Bu yüzleşmeden sonra Sumru için tehlike çanları çalmaya başlar. Sevilay, Cihan’ın bu evliliği onaylamasıyla zor durumda kalır.

        Cihan’ı sevmediğini annesine anlatmaya çalışsa da Samet ile plan kuran Hikmet, Sevilay’ın itirazlarını dikkate almaz. Cihan, Sevilay’ın bu evliliği istemediğini anlar fakat babasına verdiği sözden dönmez. Bu sırrı herkesten saklamaya çalışan Cihan, Melek ile karşılaştığı anı aklından çıkaramaz. Sumru, her ne kadar ikizleri kendinden uzak tutmaya çalışsa da Nuh ve Melek ona annelik borcunu ödetmeye kararlıdır. Onlar hakları olan anne sevgisinin peşindeyken karşılarına çıkan aşka da kayıtsız kalamayacaklardır.

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        'Siyah Kalp’in ilk bölümünde yaşananlar şöyleydi;

        Nuh ve Melek, kendilerini büyüten ve anne yerine koydukları babaanneleri Sakine Hanım’ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşarken bir yandan da büyük bir gerçekle karşı karşıya kaldı. Annelerinin kim olduğunu öğrenen iki kardeş geçmişin öfkesiyle birlikte yaşadıkları yerden ayrılarak Kapadokya’ya doğru yola çıktı. Sumru ise yıllar önce doğurduğu ikizlerini geride bırakarak Kapadokya’nın en varlıklı insanlarından Samet Şansalan’la yeni bir hayat ve aile kurdu. Samet Şansalan’ın ilk evliliğinden olan büyük oğlu Cihan, yeni otellerinin açılışı için Almanya'dan ailesini ziyarete geldi. Bu sırada Şansalan ailesi içerisinde de bazı sorunlar giderek gün yüzüne çıkmaya başladı. Esat’ın davranışlarından dolayı konakta sürekli baba oğul arasında tartışma yaşanırken bir gece eve gelen telefonla ipler iyice gerildi. Esat’ın yasaklı madde ile emniyete getirilmesine öfkelenen Samet fenalaştı. Bütün aile hastaneye koştu. Sumru ailesini bir arada tutmaya çalışırken Hikmet ise kendi hayatını garantiye almak için Sevilay’la ilgili planlarını devreye soktu. Sevilay annesinin onu Cihan’la evlendirmek istediğini duyunca büyük bir şaşkınlık yaşadı ve böyle bir şey istemediğini söyledi. Samet, Cihan’a holdingde işlerin kötüye gittiğini ve akciğer kanseri olduğunu itiraf edince Cihan, Kapadokya’da kalarak işlerin başına geçmeyi kabul etti. Üstelik Cihan’ın öğrendiği tek gerçek bu değildi. Sevilay’ın gerçekten kuzeni olmadığını öğrendi ve holdingin kurtuluşu için Sevilay’la evlenmesi gerektiği gerçeğiyle karşı karşıya kaldı. Samet’in ailesine hastalığını ve sonrasında Cihan’la ilgili alınan kararları açıklamasıyla konakta ortalık iyice karıştı. Nuh ve Melek, Sumru’yu yakın takibe alarak adım adım onu izlemeye başladı. Sonunda Sumru’nun karşısına çıkarak onunla yüz yüze geldiler.

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        'Siyah Kalp', yeni bölümüyle bu akşam saat 20.00’de SHOW TV’de!

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Siyah Kalp
        #ece uslu
        #Aras Aydın
        #Hafsanur Sancaktutan

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
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